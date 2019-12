Psychológ: Všade vidíme dokonalé Vianoce. Ľudia ani nemajú právo prežívať iné emócie a to je obrovský tlak

Dominika Pacigová

Takmer každý deň čelíme rôznym stresovým situáciám. V čase Vianoc sa taktiež mnohokrát dostávame pod tlak a robíme rozhodnutia, ktoré by sme za bežných okolností nerobili.

BRATISLAVA 17. decembra - Karol Kováč od 23 rokov pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na dvoch vysokých univerzitách. V dvadsiatich šiestich bol povýšený na riaditeľa a myslel si, že všetko zvláda a je neporaziteľný. Táto predstava sa však rozplynula, keď dostal v dôsledku oslabenia imunitného systému pásový opar a skončil v nemocnici. Vyšetrujúci lekár sa s takým rozsahom dovtedy ešte nestretol, v noci k nemu chodili záchranky. Po tejto negatívnej skúsenosti založil Inštitút stresu s cieľom pomáhať, aby ľudia nekončili ako on.

Netreba však zabúdať, že aj predvianočný zhon sa môže spájať so stresom. Každý chce mať doma dokonale upratané, napečené, navarené či vyzdobené. V rozhovore so psychológom Karolom Kováčom sa dočítate:

Stres sa častokrát spája aj s predvianočným zhonom, aj keď by Vianoce mali byť sviatkami pokoja, lásky a radosti. Ako predísť stresu v tomto období?

Je dobré myslieť na Vianoce vopred, vytvoriť si stratégiu či plány. Darčeky pre blízkych môžeme nakúpiť v predstihu, čím redukujeme časový stres. Stres a napätie redukuje aj to, keď sa s blízkymi porozprávame o našich predstavách a očakávaniach. Do hláv si nevidíme. Mali by sme si nájsť čas na rozhovor, dôležité je, aby sa všetci členovia rodiny cítili dobre a komfortne. Zároveň je dobré myslieť aj na to, koho by sme chceli kedy navštíviť a vypracovať si logistický plán, aby sa sviatky nezmenili na akúsi dostihovú dráhu s povinnými zastávkami.

Pod najväčším tlakom sú najmä ženy, ktoré sa chcú pred Vianocami zmeniť akoby na „super ženy“, ktoré všetko zvládnu. Akých chýb sa dopúšťajú, a tým čelia nadmernému stresu?

Často máme predstavu o dokonalých Vianociach. Dokonalosť neexistuje ani v tomto smere. Pokiaľ hlavne ženy majú predstavu dokonalých Vianoc, vyvíjajú na seba neúmerný tlak, venujú množstvo času aj nepodstatným detailom, čo v konečnom dôsledku spôsobuje stres a napätie. Keď príde Štedrý večer, sú tak vyčerpané, že si sviatky nedokážu poriadne užiť. Na druhej strane, mnohé ženy si radšej urobia všetko „lepšie“ samy. Keď však naučia rodinných príslušníkov na tento model, nemôžu sa hnevať, že je všetko len na ich pleciach.

Má podľa vás nielen na ženy, ale aj na mužov či deti vplyv aj komerčný tlak?

Ten tlak je obrovský. Všade vidíme dokonalé Vianoce, harmóniu či pohodu, akoby ľudia nemali ani právo prežívať iné emócie. Citlivejší ľudia alebo tí, ktorí sa cítia osamelí to prežívajú veľmi zle. Druhým tlakom je neúmerná materiálna hodnota Vianoc. Moderné Vianoce už nie sú tým, čím bývali. Sme pod stresom, komu čo kúpime a od koho čo dostaneme. To by však nemalo byť posolstvom Vianoc.

Vianoce skutočne predstavujú krízové obdobie najmä pre naše peňaženky, pretože každý chce obdarovať blízkeho tým najkrajším darčekom, najmä ak ide o rodičov a ich deti. Niektorí rodičia si to však nemôžu dovoliť. Ako by mali postupovať pri výbere darčekov?

Veľmi pekným nasmerovaním môže byť zoznam darčekov pre Ježiška, na základe ktorého rodič zistí, čo by dieťa chcelo. Opäť však môže nastať situácia, keď sa dieťa začne porovnávať s rovesníkmi, kto čo dostal. Medzi sebou sa však porovnávajú aj rodičia. Keď sa začneme porovnávať, nikdy nevyjdeme z toho ako víťazi, pretože vždy bude niekto, kto bude mať väčšie auto, väčší dom či viac vlasov. Možno som stará škola, ale vždy tvrdím, že by sme sa mali zakrývať perinou, na ktorú máme. Ak sa na to pozrieme z opačnej stránky, každý z nás chce byť milovaný, cítiť sa isto a vedieť, že niekomu na ňom záleží. To sú hodnoty, ktoré by sme mali zdieľať s ratolesťami, aby z nich vyrástli zdravé, odolné a adaptívne deti.

Stretli ste sa už s prípadmi, že by si ľudia pod tlakom vzali aj pôžičky či požičali peniaze len preto, aby uspokojili potreby svojich blízkych?

Počul som o takýchto šialených prípadoch. Ak človek uvažuje nad Vianocami na dlh, zdá sa, že si sám zarába na budúci stres, ktorý vyplýva z následných splátok.

Po tomto zhone však nasledujú rodinné stretnutia a vzťahy v niektorých rodinách môžu byť plné napätia a stresu. Je dobré stretávať sa v takýchto situáciách „nasilu“?

Vždy by sme mali začať od seba. Pokiaľ idem na stretnutie s tým, že musím, nie je to dobré. Mali by sme si vyhodnotiť, či je to v našich možnostiach. Možno sa zamyslieť nad tým, čo je pre nás stresujúce. Môžu to byť témy, ktorým sa dá počas Vianoc vyhnúť. Mali by sme si situácie vyhodnotiť a zvážiť, čo s tým vieme urobiť. Do veľkej miery sa dá pracovať aj s časom. Ak je to pre nás dôležité, je lepšie stretnúť sa na hodinu alebo dve, ako neprísť vôbec.

Ak sa pozrieme na samotný stres, čo väčšinou býva príčinou jeho vzniku?

Je to vždy niečo, čo vyhodnocujeme ako nebezpečné alebo ohrozujúce. Môže to byť reálna situácia, podnet s veľkou intenzitou. V súčasnosti čelíme extrémnemu množstvu vlastných psychických podnetov, stresujú nás v podstate naše vlastné myšlienky či postoje.

Keď sme neustále pod tlakom, aké zdravotné problémy si môžeme privodiť?

Problémom je chronický a dlhodobý stres, stres ako taký nám napomáha, aby sme prežili. Je nevyhnutným napríklad vo vývinových etapách života. So stresom sa stretávame predovšetkým v dvoch rovinách. V prvom rade, ľudia si osvojujú celý rad zlých kompenzačných mechanizmov. Dlhodobý stres vedie k extrémnemu vyčerpaniu, a tak si zväčša osvojujeme rad zlých návykov. V priebehu dňa si organizmus žiada stimuláciu, ako napríklad tučné jedlá, sladkosti, veľké množstvo kofeínu, drogy či fajčenie. Večer sa situácia mení, 90 % našich klientov má problémy so spánkom alebo zaspávaním. A tak človek zväčša siaha po niečom, čo ho uvoľní, najčastejšie je to alkohol, čaje na spanie či lieky na spanie.

Teda prejavuje sa stres aj na kvalite nášho spánku?

Keď sme vyčerpaní, nedokážeme mať pod kontrolou myšlienky tak, ako by sme chceli. Ak aj večer ľudia, ktorí sú neustále pod tlakom chcú spať, nemôžu, pretože ich myšlienky si robia to, čo chcú. A spánok je pre náš organizmus nesmierne dôležitý, bolo výskumne už niekoľkokrát potvrdené, že práve spánok nás robí emocionálne a psychicky stabilnejšími.

Na druhej strane, sú aj takí ľudia, ktorým dávka stresu pomáha, prípadne ich motivuje k dosahovaniu lepších výsledkov?

Za určitých okolností si vieme zo stresu urobiť priateľa, aby nám slúžil, keď ho potrebujeme. Určite poznáte situácie, keď ste príjemne nabudení, koncentrovaní a podávate dobré výsledky. Hovoríme o eustrese, pri ktorom sa uvoľňuje napríklad oxytocín, teda hormón šťastia. Takto nastavení dokážeme byť určitý čas a potom je potrebné oddýchnuť si.