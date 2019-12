Lenka Miškolciová

Žena mala plné zuby toho, že jej muž utekal do krčmy. Uprostred záhrady si postavila svoju vlastnú

Nesťažuje sa ani manžel, ani ona. Angličanka prišla so skutočne svojráznym riešením.

Šťastní sú obaja manželia. — Foto: Reprofoto Youtube

NEWTON ABBOT 13. decembra - Niekedy nič nepadne lepšie, ako si po ťažkom a dlhom dni zájsť s kamarátmi „na jedno“. No a práve piatok je na to ako stvorený. „Na jedno“ však chodil veľmi rád aj Angličan Paul Trapper, manžel Jayne. Tej sa to však stále menej a menej pozdávalo. Rozhodla sa teda, že s jeho odchodmi z domu raz a navždy skoncuje. A to skutočne originálnym spôsobom, informuje portál Mirror.

Paul vždy rád navštívil miestne pohostinstvo v meste Newton Abbot. To sa však nepáčilo jeho manželke: „Môj muž si vždy rád odskočil do miestneho podniku a nikdy som ho nedokázala udržať doma. Tak mi napadlo, prečo si nevytvoriť svoj vlastný bar, kde budem ja majiteľkou?“ hovorí pre britstký portál. 48-ročná zdravotná sestra a matka troch detí však neostala len pri úvahách či slovách. Bar priamo na svojom dvore si skutočne postavila. A nazvala ho „psou búdou“. Jayne však takisto priznala, že vždy bolo jej snom byť majiteľkou vlastného podniku a takto vlastne splnila sen nielen svojmu manželovi, ale aj sebe. V bare by ste našli všetko, čo by v klasickom podniku nemalo chýbať. Ako to tam presne vyzerá, si môžete pozrieť aj vo videu:

Stavba baru na vlastnej záhrade však nebola najlacnejšou záležitosťou a Jayne vyšla približne 20-tisíc libier. Jayne však vyzerá, že túto investíciu neľutuje. A určite sa nesťažuje ani Paul. Bar teraz plánuje využívať nielen on, ale aj Jayne ako miesto pre rodinné oslavy.