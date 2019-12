TASR

Obyvateľov, ktorí utrpeli škody pri výbuchu v Prešove, postupne odškodňujú

Až 20 000 eur poskytne Tatra banka mestu Prešov na pomoc tragédiou zasiahnutým ľuďom na Mukačevskej 7.

Ľudia sa pozerajú na zhorený bytový dom v Prešove. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 13. decembra (TASR) - Až 20 000 eur poskytne Tatra banka mestu Prešov na pomoc tragédiou zasiahnutým ľuďom na Mukačevskej 7. S klientmi zo zasiahnutého bytového domu banka individuálne rieši ich neľahkú situáciu. Tým z nich, ktorí v tejto banke majú hypotéku na zasiahnuté byty, preplatí najbližších 12 splátok. Klientom s bežným účtom poskytne 100 % zľavu z poplatku na 3 roky.

Všetkým obyvateľom s trvalým pobytom na Mukačevskej 7 poskytne banka možnosť načerpať bezúčelový spotrebný úver s úrokom 0 % bez poplatku a otvoriť si bežný účet bez poplatku na najbližšie 3 roky.

Zamestnancom Tatra banky, ktorých sa udalosť dotkla, či už osobne alebo prostredníctvom ich blízkych, banka ponúkla možnosť náhradného ubytovania. Zároveň prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu Nadácie Tatra banky je pripravená poskytnúť finančnú pomoc svojim kolegom.

Niektorí klienti už dostali odškodnenie

Podľa informácií jednotlivých poisťovní sa už začalo s odškodňovaním prvých klientov, ktorí utrpeli pri udalosti škodu. Napríklad UNIQA už poslala prvé poistené plnenia na účty klientov, ktorým výbuch plynu v Prešove na Mukačevskej ulici poškodil byty. Klienti poisťovne nahlásili doteraz 17 udalostí, 4 poistené byty sa nachádzajú priamo v bytovke, kde k výbuchu došlo, zvyšné škody sú hlásené z okolitých bytových domov.

Ostatných klientov, ktorí zatiaľ škody nenahlásili, aktívne kontaktuje call centrum poisťovne a následne škody zaregistruje. Menšie škody, ako sú napríklad opravy presklenia okien, likviduje poisťovňa bez obhliadky a týkajú sa bytov v domoch, ktoré susedia s bytovkou, kde došlo k výbuchu.

„Ide najmä o rozbité okná a poškodené okenné rámy, balkónové dvere a časti zariadenia bytu. Škody sú hradené z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti majiteľov bytov," uviedla riaditeľka oddelenia likvidácie UNIQA Dagmar Lukovičová.

V prípade, ak má klient v poistnej zmluve dojednané aj krytie náhradného ubytovania, poisťovňa preplatí takéto ubytovanie do limitu plnenia. Krytie je na dobu maximálne 6 mesiacov. Výška limitov závisí od toho, kedy bola poistná zmluva dojednaná a pohybuje sa na úrovni od 1600 do 2100 eur.

Poistnú udalosť odporúčajú zdokumentovať nafotením škôd

Poisťovňa Generali už poskytla klientom zasiahnutým tragédiou v Prešove prvé poistné plnenia, keďže ako informovali TASR, pristupuje k nahláseným poistným udalostiam v súvislosti s prešovskou tragédiou s najvyššou prioritou tak, aby poškodení klienti mali čím skôr k dispozícii financie plynúce z ich poistiek.

Klienti poisťovne doteraz nahlásili v súvislosti s výbuchom 18 poistných udalostí v celkovej odhadovanej výške viac ako 250.000 eur. Ide najmä o škody z poistenia majetku, konkrétne poškodené byty v zasiahnutom prešovskom paneláku, ako aj okolitých bytových domoch, kde tlaková vlna rozbila okná, balkónové výplne, alebo poškodila dvere.

Ak to situácia dovoľuje, poistnú udalosť, poisťovňa odporúča zdokumentovať nafotením škôd napr. pomocou smartfónu. Následne je potrebné zaslať tieto fotky do poisťovne. Ak je to možné cez web stránku poisťovne Generali počas hlásenia prostredníctvom online formulára, alebo ak je už škoda nahlásená, cez záložku sledovanie poistnej udalosti a doloženie dokladov. Fotky je možné taktiež zaslať e-mailom na adresu likvidacia.sk@generali.com, alebo doručiť osobne na pobočku.