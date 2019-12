Dominika Pacigová

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mamička napísala, prečo by sme nemali navštevovať ženy tesne po pôrode. Jej príspevok sa stal ihneď virálnym

V jej slovách sa našli mnohé mamičky. Upozorňuje na dôležitú vec, na ktorú by nemali zabúdať príbuzní po pôrode.

WASHINGTON 14. decembra - Narodenie dieťaťa je veľkým okamihom nielen pre rodičov, ale aj pre príbuzných či najbližších priateľov. Každý chce čo najskôr vidieť bábätko. V tomto chaose však ľudia častokrát zabúdajú na osobu, ktorej by mali venovať najviac pozornosti, a to mamičke.

Jej príspevok dojal ľudí

Katie Bowman nedávno publikovala na blogu dojímavý príspevok, v ktorom vysvetľuje, aký je dôležitý odpočinok pre mamičky po pôrode. Príspevok sa stal virálnym a mal by si ho prečítať každý, kto sa chystá navštíviť čerstvú mamičku.

„To som ja, približne 24 hodín po pôrode. Nemám potuchy, kto ma odfotil, ale už pravdepodobne viete, ako sa cítim,“ týmito slovami začína príspevok.

„Jeden alebo dva dni. Je to až tak veľa? Jeden alebo dva dni pre mamičku, kým sa vyrovná so skutočnosťou, že porodila. Jeden alebo dva dni, kým sa osprchuje a zmije si z tela pot a krv. Jeden alebo dva dni, kým sa naučí dojčiť. Jeden alebo dva dni na to, aby sa vyspala, pretože je úplne vyčerpaná,“ pokračuje.

Mamička je po pôrode vyčerpaná

Ďalej spomína, že žena, ktorá sa stane matkou, si prechádza jedným z najbolestivejších a najvyčerpávajúcejších okamihov v živote. V žiadnej pozícii sa na nemocničnom lôžku necíti dobre, pričom spodné časti tela trpia najviac.

„Každý sa chce pochváliť, že videl dieťa do 24 hodín po pôrode. Jednoducho ľudia si musia uspokojiť svoju potrebu. Ak im nedovolíte, aby vás navštívili v nemocnici, ste sebecká a krehká. Komentujú váš vzhľad, ale prepáčte, je v poriadku komentovať vzhľad matky po pôrode?“ pýta sa a dodáva, že ak poznáte matku, ktorá porodila dieťa a chystáte sa do nemocnice, mali by ste si spomenúť, aká unavená je mamička po pôrode.

Celý príspevok sa však nespája len s jej skúsenosťami, ale so všeobecnými skúsenosťami, s ktorými sa stretávajú mamičky. Chce pripomenúť, že pôrod predstavuje významnú udalosť v živote ženy a príbuzní by nemali zabúdať, že dieťatko porodila mamička, ktorá je vyčerpaná, uvádza portál Bored Panda.