Najkrajší vianočný darček pre vašich blízkych je váš čas. Šikovní mladí Slováci s tým vedia pomôcť

Šikovní mladí Slováci vám vedia pomôcť nielen s dilemou, aký vianočný darček kúpiť, ale aj s tým, ako si organizovať svoj vlastný čas tak, aby ste stále mali priestor na ľudí, ktorých máte radi a činnosti, ktoré vás napĺňajú.

— Foto: The Žurnál

Drahé a zbytočné darčeky?

„Najdôležitejšou hodnotou nie sú a ani by nemali byť peniaze, ale čas a to ako ho využívame,“ hovorí Ivan Zaťko, jeden z tvorcov slovenského diáru The Žurnál .

Len si predstavte koľko krásnych chvíľ by sme mohli stráviť so svojimi blízkymi, keby sme až tak nelipli na dokonale upratanej domácnosti či prehnanom nakupovaní drahých a častokrát zbytočných darčekov.

Ako zvládnuť predvianočný ošiaľ?

Pozná to každý z nás. Veľa učenia v škole, tlak v práci, potreba oddýchnuť si a túžba byť s rodinou. S touto situáciou sa stretol aj Ivan Zaťko, ktorý sa pred pár rokmi rozhodol pomôcť sebe aj ľuďom, ktorí si nedokázali efektívne zorganizovať svoj čas.

Foto: The Žurnál

V čase, keď študoval dve vysoké školy a mal odovzdávať dve bakalárske práce naraz, to riešil Ivan tým, že sa začal zaujímať o plánovanie času. Výsledky sa dostavili rýchlejšie ako čakal. A začalo sa mu dariť aj v iných oblastiach. Postupne o tom robil hobby prednášky a workshopy pre svojich priateľov.

Po veľkom úspechu mu ľudia hovorili, aby napísal knihu, on sa však rozhodol spolu s najlepším kamarátom Jurajom, manželkou Monikou a dizajnérom Matejom vytvoriť poctivý slovenský diár The Žurnál . Diár, ktorý bude tak minimalistický, že jeho majitelia nebudú rušení žiadnymi dlhými vysvetlivkami, ani otrepanými motivačnými citátmi.

Keď sny sa stávajú skutočnosťou

Tento sen sa pomaly menil na skutočnosť, keď na tvorbu prvej verzie diáru prispelo takmer 500 ľudí, vďaka čomu jeho tvorcovia vyzbierali cez crowdfunding 10 000€. „Keď sme rozdali prvé kusy, boli sme zvedaví na reakciu ľudí. Spätná väzba bola veľmi pozitívna, prvým majiteľom Žurnálu zrazu rýchlejšie ubúdali úlohy v škole či v práci a mali viac času aj na svoj osobný rozvoj.“

Čo robí tvorcom diáru najväčšiu radosť? „Keď nám niekto napíše, že vďaka Žurnálu navštívil nejakú krajinu o ktorej dlho sníval, pošle nám fotku zo svojho svadobného dňa s textom, že bez Žurnálu by tam nebol alebo nás na odchytí na trhoch a povie, že pred rokom bol jeho život v troskách, čo sa aj vďaka cvičeniam z úvodu Žurnálu zmenilo.“

Foto: The Žurnál

Čo je pre nás v živote dôležité?

„Počas tejto našej cesty sa zmenil aj môj pohľad na to, čo je v mojom živote dôležité. Dnes už viem, že stratený čas, ktorý som mohol stráviť s rodinou mi už nikto nevráti. O to viac si to uvedomujem počas pre nás Žurnálistov najnáročnejšieho obdobia v roku — pred Vianocami. Mám malého syna a vždy sa snažím, aby som s ním strávil čo najviac času“ vysvetľuje Ivan Zaťko.

Aký je podľa neho najlepší vianočný darček? „Čas, ktorý niekomu venujeme. Či už ručne vypísanou kartičkou so 100 extra hodinami nerušených spoločných aktivít alebo tým, že mu darujeme napríklad Žurnál . Vďaka nemu my aj naši blízki nezabudneme na spoločné chvíle a stretnutia.“

Ročník , Polročník , ale aj špeciálnu edíciu Kreatívca si môžete pozrieť tu . Pri objednávke do 17. decembra vám Žurnál stihne prísť pod vianočný stromček, potom ho nájdete už len v Martinuse.