Silná fotografia zachytáva momenty po pôrode, ktoré už nikoho nezaujímajú, ale sú nesmierne dôležité

Ešte silnejší než samotná fotografia je text, ktorý k nej matka pripojila.

— Foto: Facebook/Jill Krause

Keď sa povie fotografia po pôrode, čo sa vám vybaví ako prvé? Väčšine ľudí asi šťastná matka a malé bábätko. Niet divu, všetci sa tešia z príchodu nového života na svet a s tým sa nám spájajú skôr pozitívne emócie a radosť. Málokto ale premýšľa nad momentami, ktoré nasledujú tesne po pôrode. Pritom to, čo sa deje potom, je nemenej dôležitá súčasť pôrodu.

Spisovateľka a matka štyroch detí Jill Krause zverejnila na sociálnej sieti fotku, ktorá sa šíri internetom rýchlosťou blesku. Pod príspevkom sa doteraz zozbieralo viac ako 90 000 komentárov a zdieľalo ju vyše 70 000 ľudí.

Fotografia, ktorá zarezonovala na sociálnej sieti, zachytáva zdravotnú sestru, ktorá sa stará o vyčerpanú čerstvú mamičku po pôrode.

Ešte silnejší než samotná fotografia je text, ktorý k nej matka pripojila:

„V skutočnosti nikto nerozpráva o všetkých tých momentoch, ktoré sa dejú po tom. Keď sa vytratí vaša dôstojnosť a pocítite všetky veci, o ktorých ste si mysleli, že sa môžu stať vášmu telu. Keď vás všetko boli a je vám na umretie. Sestry vedia, ako sa cítite a čo majú spraviť.“

"Nikdy nezabudnem na tváre sestier, ktoré ma sprevádzali do kúpeľne po tom, ako som porodila dieťatko. Ten okamih, keď som bola taká zraniteľná, taká unavená, ustráchaná, roztržitá. Moje opuchnuté brucho odtieklo a moja jemnosť bola už dávno preč. Pracovali so mnou s takou láskavosťou a dôstojnosťou. Pre mňa to boli momenty, ktoré ma posilnili."