TASR

Dnes o 09:25 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Európska liga: AS Rím, Porto i Rangers postúpili, Mönchengladbach skončil

Futbalisti Basaksehiru Istanbul, AS Rím, FC Porto, Glasgowu Rangers, Ludogorca Razgrad, Arsenalu Londýn, Eintrachtu Frankfurt, FC Kodaň, Malmö FF, Getafe a CFR Kluž postúpili vo štvrtok do šesťnásťfinále Európskej ligy UEFA.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Bratislava 12. decembra (TASR) – Futbalisti Basaksehiru Istanbul, AS Rím, FC Porto, Glasgowu Rangers, Ludogorca Razgrad, Arsenalu Londýn, Eintrachtu Frankfurt, FC Kodaň, Malmö FF, Getafe a CFR Kluž postúpili vo štvrtok do šesťnásťfinále Európskej ligy UEFA. V "slovanistickej" K-skupine Wolverhampton deklasoval Besiktas Istanbul 4:0 aj vďaka hetriku striedajúceho Dioga Jotu.

Hrdinom večera na štadióne Wolverhamptonu bol Jota, ktorý za 11 minút dosiahol hetrik. Na ihrisko prišiel ešte za stavu 0:0 v 56. minúte. O dve minúty neskôr hlavou otvoril skóre a za chvíľu pridal aj druhý gól. Na 3:0 zvýšil potom Leander Dendoncker a Jota v 69. minúte zavŕšil svoje galapredstavenie. Prvenstvo v skupine si vybojovala Braga, ktorá na ihrisku bratislavského Slovana vyhrala 4:2.

Borussii Mönchengladbach stačila na postup z J-skupiny aj remíza s tureckým Basaksehirom, no prišiel o ňu v 90. minúte a prehral 1:2. Marcus Thuram po viac ako polhodine hry dostal domácich do vedenia, no Basaksehir ešte pred prestávkou vyrovnal ďalekonosným pokusom Irfana Kahveciho po chybe brankára Yanna Sommera a Enzo Crivelli v poslednej minúte zblízka rozhodol o postupe svojho tímu.

Slovák László Bénes nefiguroval v kádri Borussie, jeho krajan Martin Škrtel nehral za hostí pre zranenie. Zo skupiny si druhú miestenku vybojoval AS Rím, ktorý doma remizoval s rakúskym Wolfsbergerom 2:2.

Ferencváros Budapešť, od 79. minúty v zostave aj so slovenským legionárom Michalom Škvarkom, sa do vyraďovačky nedostal. V priamom súboji o postup remizoval na ihrisku bulharského Ludogorca Razgrad 1:1. Ferencváros potreboval tri body, no jeho šance naštrbil už v prvom polčase zásah Jodyho Lukokiho. Hotia vyrovnali až v nadstavení, keď po centri Škvarku vyrovnal Nikolaj Signevič. Espanyol už mal pred posledným kolom istoru prvenstva v skupine, s CSKA Moskva doma prehral 0:1.

FC Porto a Rangers zvládli v G-skupine domáce stretnutia a na jar tak nebudú chýbať v pohárovej Európe. Porto zdolalo v gólovej prestrelke Feyenoord 3:2, keď všetky góly padli už v prom polčase. Glasgowskí "jazdci" uhrali potrebný bod s Young Boys Bern po remíze 1:1. Prvenstvo v L-skupine si ustrážil Manchester United, v súboji s druhým tímom tabuľky Alkmaarom doma vyhral 3:0. Dvakrát sa presadil Mason Greenwood, skóre otvoril Ashley Young strelou z uhla pod brvno a pridal sa aj Juan Mata z penalty.

Arsenal remizoval v F-skupine na ihrisku belgického Standardu Liége 2:2. Vo fyzicky náročnom zápase mali v prvom polčase šancu skórovať "kanonieri", Smith Rowe však svoju individuálnu akciu nezakončil gólovou strelou. Zverenci bývalého belgického reprezentačného gólmana Michela Preud"homma udreli na začiatku druhej časti hry strelou stredopoliara Samuela Bastiena spoza šestnástky, ktorú nešťastne tečoval grécky obranca Arsenalu Sokratis. V 69. minúte pridal druhý gól po nedôslednosti obrany Gunners Maročan Selim Amallah. Hosťom však stačili tri minúty, aby vyrovnali skóre. Najskôr na hlavu francúzskeho útočníka Alexandra Lacazetta "posadil" center Bukayo Saka, o chvíľu sa sám presadil technickou strelou.

Liége môže remíza mrzieť o to viac, že Eintracht Frankfurt doma s Vitoriou Guimareas stratil dobre rozbehnutý zápas a prehral 2:3. Ak by Standard vyhral, postúpil by práve na úkor Nemcov. V priamom súboji o miestenku do vyraďovacej časti EL v C-skupine využilo španielske Getafe v súboji s ruským Krasnodarom výhodu domáceho prostredia a tromi gólmi v poslednej štvrťhodine si zaistilo postup. Skupinu vyhral švajčiarsky Bazilej, ktorý s istotou postupu vyhral doma nad tureckým Trabzonsporom 2:0.

V E-skupine nesmel rumunský Kluž v domácom zápase so Celticom Glasgow prehrať, ak chcel mať istotu postupu. Úradujúceho rumunského šampióna nasmeroval do vyrďovačky na začiatku druhého polčasu stopér Andrei Burca, ktorý sa presadil hlavou po rohovom kope, v 70. minúte zvýšil na 2:0 chorvátsky útočník Damjan Djokovič. V druhom zápase E-skupiny nastúpil za Lazio Rím na ihrisku Rennes slovenský obranca Denis Vavro, ani on však nezabránil prvému gólu obrancu červeno-čiernych Jorisa Gnagnona. Už po odchode Vavra z ihriska v 74. minúte pridal Gnagnon aj druhý gól. Lazio obsadilo až tretiu priečku a v súťaži končí.