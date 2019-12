TASR

Dnes o 08:02 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní MS vo florbale: Slovenky bojovali, no na Fínky v štvrťfinále nestačili

Slovenské florbalistky nepostúpili medzi najlepšiu štvorku na MS v Neuchateli.

Ilustračné foto — Foto: Claudio Schwarz, unihockey-fotos.ch

Neuchatel 12. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky nepostúpili medzi najlepšiu štvorku na MS v Neuchateli. Vo štvrtok neodplatili Fínkam vyradenie zo štvrťfinále spred dvoch rokov a podľahli 6:8.

Najlepšou hráčkou Slovenska bola Paulína Hudáková, ktorá k štyrom gólom pridala aj asistenciu. Triumf Severaniek režírovala päťgólová Oona Kauppiová. Zverenky trénera Michala Jedličku sa v sobotu predstavia v zápase o 5.-8. miesto, ich súperkami budú neúspešné z piatkového zápasu medzi Švédkami a Nemkami.

MS žien - osemfinále: Fínsko - SLOVENSKO 8:6 (5:2, 1:2, 2:2) Góly: 3. Kauppiová (Karjalainenová), 3. Kauppiová (Hoynalaová), 7. Kippiläová (Hoynalaová), 9. Kauppiová (Karjalainenová), 18. Piispaová (Kippiläová), 31. Piispaová (Hämäläinenová), 50. Kauppiová (Valleniusová), 58. Kauppiová - 1. V. Grossová (Šidlová), 2. P. Hudáková (Ďuriková), 30. P. Hudáková (tr. str.), 40. P. Hudáková (V. Grossová), 42. Šponiarová (P. Hudáková), 60. P. Hudáková. Rozhodovali: Franzonová, Hedelindová (obe Švéd.), vylúčené: 0:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Fínsko: K. Nieminenová - Karjalainenová, Kippiläová, Lampinenová, Mannienová, Sällströmová, Valleniusová - Pöllänenová, Hoynalová, Kauppiová - Leinová, Saariová, S. Nieminenová - Piispová, Sundströmová, Hämäläinenová - Homiová, Saarikoskiová SR: Krištofová – Šponiarová, Ďuríková, Klapitová, Robová, Adamcová, Lenčešová - P. Hudáková, Ferenčíková, K. Hudáková - Šidlová, Trošková, V. Grossová - Papierniková, Pudišová, K. Grossová - Chúpeková, Gáborová, Belicová

Skvelý začiatok Sloveniek nakoniec nepomohol

Slovenky začali proti favoritkám najlepšie ako mohli. Už po 74 sekundách viedli vďaka Viktórii Grossovej a Paulíne Hudákovej 2:0. Potom však začala úradovať Kauppiová, ktorá v priebehu necelých šiestich minút zaznamenala hetrik a pomohla severankám k obratu na 4:2. V závere prvého dejstva priadli Fínky aj piaty zásah.

V druhej tretine Fínky zvoľnili a Slovenky to využili. V 30. minúte Paulína Hudáková skorigovala o desať minút neskôr skompletizovala hetrik. Úvod tretej tretiny vyšiel Slovenkám opäť výborne, keď Šponiarová znížila na rozdiel jediného gólu.

Fínky spozorneli a do útoku sa príliš nehrnuli, ale Slovenky ich pasivitu nepotrestali. Naopak, severanky odskočili na dvojgólový rozdiel. Štvrtý zásah v zápase dosiahla Kauppiová, ktorá skvelý výkon korunovala aj svojím piatym gólom. Posledné slovo síce patrilo Slovensku, ale štvrtý gól Paulíny Hudákovej v záverečnej sekunde mal iba kozmetický charakter.

Hlasy (zdroj SZFB):

Michal Jedlička, tréner SR: „Chceli sme vyhrať, urobili sme pre to maximum. Dievčatá podali skvelý výkon, ale prehra je prehra. Snažili sme sa, aby sme v tomto zápase podali najlepší výkon a vyšlo nám to. Napriek tomu sme spravili mnoho chýb, ktoré Fínky potrestali. Z našej strany to však bol perfektný výkon, škoda chýb, ale tie pramenili z nedostatku skúseností. Nemajú odohratých toľko zápasov, aby sme mohli postúpiť do semifinále."

Paulína Hudáková, najlepšia hráčka SR: „Myslím si, že sme odohrali lepší zápas ako pred dvoma rokmi. Škoda, že sme to nedotiahli do víťazného konca. Myslím si, že sa nemusíme hanbiť, všetky dievčatá dokázali, že sú tu oprávnene a klobúk dole pred nimi. Verím, že v zápasoch o umiestnenie už budeme mať sebavedomie a vybojujeme piate miesto."

Andrea Šidlová, hráčka SR: „Snažili sme sa a dali do toho všetko. V každom striedaní sme boli koncentrované na sto percent. Ani neviem čo na to povedať. Nepremieňali sme šance, spravili chyby v obrane. Škoda. Hrali sme na dva útok, bolo to ťažké, bolelo to, ja som na všetky hrdá."