TASR

Britskí konzervatívci zvíťazili vo voľbách. Získali nadpolovičnú väčšinu mandátov

Britská Konzervatívna strana získala v parlamente nadpolovičnú väčšinu mandátov.

Boris Johnson — Foto: TASR/AP

Londýn 13. decembra (TASR) - Britská Konzervatívna strana získala v parlamente nadpolovičnú väčšinu mandátov. Vyplýva to z výsledkov sčítania hlasov odovzdaných v 597 zo 650 volebných obvodov. Informovala o tom televízia Sky News.

Po sčítaní výsledkov v 614 zo 650 volebných obvodov získala Konzervatívna strana 338 mandátov, Labouristická strana 200, Škótska národná strana 46 mandátov, Liberálni demokrati by v Dolnej snemovni obsadili osem kresiel a severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) by v Snemovni mala osem poslancov. Ostatné strany by si rozdelili 14 mandátov.

Corbyn labouristov už do ďalších volieb nepovedie

Vodca britských labouristov Jeremy Corbyn v piatok vyhlásil, že nebude viesť svoju stranu do ďalších volieb. Informovala o tom agentúra AFP. Prehru labouristov s konzervatívcami Borisa Johnsona i volebnú noc označil Corbyn za veľké sklamanie.

Vo svojom príhovore, ktorý predniesol v Islingtone North, kde kandidoval a obhájil svoj mandát, sa Corbyn poďakoval za dôveru svojim voličom. Poslancom Dolnej snemovne sa stal v poradí už desiaty raz. Poďakoval sa aj svojim priateľom a rodine, obzvlášť svojej manželke za to, že počas predvolebnej kampane vydržala tlak, ktorému ju vystavili médiá.

Vo svojom príhovore Corbyn pripomenul, že Labouristická strana počas predvolebnej kampane predstavila svoj „manifest nádeje". Uviedol tiež, že téma odchodu Británie z EÚ predvolebnú debatu polarizovala.

Politickí pozorovatelia v bezprostrednej reakcii na tento prejav uviedli, že Corbyn v ňom nepriznal zodpovednosť za neúspech strany vo voľbách a aj keď vyhlásil, že stranu nepovedie do žiadnych budúcich volieb, neavizoval, že by mal v úmysle odstúpiť z postu straníckeho lídra.