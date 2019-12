TASR

NHL: Boston prehral piaty zápas za sebou, Chára sa opäť pobil

Hokejisti Bostonu Bruins prehrali piaty zápas v NHL za sebou.

Zdeno Chára a Pat Maroon — Foto: TASR/AP

New York 13. decembra (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins prehrali piaty zápas v NHL za sebou. V noci na piatok podľahli na ľade Tampy Bay 2:3. Nepomohla im ani asistencia slovenského obrancu Zdena Cháru, ktorý asistoval pri druhom góle „medveďov".

Hrdinom domácich bol dvojgólový kapitán Steven Stamkos. Brankár Bostonu Jaroslav Halák na striedačke kryl chrbát Tukkovi Raskovi. Za hostí odohral Erik Černák 18:50 minúty, no nebodoval.

Štyridsaťdvaročný Chára strávil na ľade 17:20 minúty a pripísal si aj päťminútový trest za bitku. Už po 27 sekundách zápasu zhodili rukavice s Patrickom Maroonom. Pre kapitána Bostonu to bol druhý pästný súboj za dva dni, keď „si to rozdal" aj v noci na štvrtok s Tomom Wilsonom v dueli s Washingtonom.

Podľa webu HockeyFights.com sa Chára v dvoch zápasoch za sebou pobil naposledy v roku 2008 v jeho tretej sezóne v Bostone. Bitku podľa záberov vyprovokoval Maroon, kapitán Bruins neváhal, akoby chcel dať svojmu tímu odkaz, že treba niečo s aktuálnou formou zmeniť.

Podľa zámorských médií mohlo ísť aj o nevybavené účty z júnovej finálovej série o Stanley Cup, Maroon bol totiž v minulej sezóne hráčom St. Louis, ktoré vo finále zdolalo Boston 4:3 na zápasy. Z najdlhšej série prehier od marca 2016 nerobí Boston paniku.

„Nevidím dôvod na frustráciu. Neznášame prehry, ale nedajú sa vyhrať všetky zápasy. Hrali sme dobre, keď v tom budeme pokračovať, tak výsledky prídu," povedal pre nhl.com brankár Bruins Rask. Chára zaznamenal ôsmu asistenciu v sezóne a 450. v kariére. Černák si pripísal tri strely a dva hity.

Detroit Red Wings sa dočkal víťazstva po dvanástich prehrách, keď doma zdolal Winnipeg Jets 5:2. Dvoma zásahmi sa na triumfe podieľal Robby Fabbri, ktorý pridal aj asistenciu. Po tri body získali aj českí hokejisti Filip Hronek a Filip Zadina (obaja 1+2).

Detroit vyhral v NHL presne po mesiaci, tešil sa prvýkrát od 12. novembra. „Séria nás škrela, sme radi, že sme to prelomili. Nehrali sme zle, len sme nevedeli vyhrať," uviedol tréner Red Wings Jeff Blashill. Smoliarom duelu bol obranca Jets Neal Pionk, ktorý si do vlastnej bránky korčuľou zrazil dva góly.

„Dostali sme predčasné vianočné darčeky. Aj o tom sú víťazstvá, treba k nim aj škaredé góly," povedal Fabbri. Posledné slovo v zápase mal Hronek, ktorý uzavrel výsledkom parádnym gólom cez celé klzisko do prázdnej bránky, keď puk doletel do siete vo vzduchu.

Skvelú formu potvrdil útočník Buffala Jack Eichel, ktorý pri víťazstve 4:3 nad Nashvillom strelil dva góly a natiahol svoju bodovú sériu na 15 zápasov. Utvoril si tým kariérne maximum. S 22 presnými zásahmi je Eichel druhý najlepší strelec NHL.

Do zostavy Sabres sa vrátil obranca Rasmus Dahlin, ktorý vynechal osem duelov pre otras mozgu po zákroku Erika Černáka. Hokejisti New York Islanders vyhrali na ľade Floridy 3:1 a zdolali tak "panterov" vo všetkých troch vzájonných dueloch tejto sezóny. Podarilo sa im to prvýkrát od roku 2013.

Hokejisti New Yorku Rangers triumfovali v San Jose 6:3. Hostia otočili priebežný stav v tretej tretine, keď v priebehu necelých desiatich minút strelili štyri góly - po dva Mika Zibanejad a Artemij Panarin, ktorý dosiahol prvý hetrik v drese „jazdcov".

Rangers tak pokazili premiéru dočasnému trénerovi Sharks Bobovi Boughnerovi, ktorý nahradil odvolaného Petra DeBoera. Veterán "žralokov" Joe Thornton nastúpil na svoj 1600. duel v základnej časti.

O víťazstve Pittsburghu nad Columbusom rozhodol jediný gól, strelil ho v predĺžení Bryan Rust. Brankár Tristan Jarry chytil 17 striel a po Marcovi-Andre Fleurym sa stal druhým brankárom v histórii Penguins, ktorý zaznamenal tri shutouty v priebehu štyroch duelov.

V 42 zápasoch v drese „tučniakov" vynuloval súperov už päťkrát, rýchlejšie to v službách Penguins stihol len Les Binkley (39). Okrem dlhodobo zraneného kapitána Sidneyho Crosbyho chýbal Pens aj Jevgenij Malkin, ktorý nehral pre chorobu.

Viac ako 60 minút čakali na gól aj diváci vo Vancouveri. Canucks napokon zdolali Carolinu 1:0, keď v predĺžení utešeným bekhendom rozhodol Elias Pettersson. Mladý švédsky útočník zaznamenal 100. bod vo svojom 103. zápase v kariére.

Hrdinom Canucks bol aj jeho krajan Jacob Markström, ktorý chytil 43 striel hostí. Zaznamenal premiérový shutout v sezóne a štvrtý v kariére. Jeho náprotivok Petr Mrázek zneškodnil 24 striel.