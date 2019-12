TASR

Rekordný #GivingTuesday pomohol vyzbierať 117 375 eur

Tohtoročný medzinárodný deň darovania #GivingTuesday na Slovensku bol historicky najštedrejší.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 12. decembra (TASR) - Tohtoročný medzinárodný deň darovania #GivingTuesday na Slovensku bol historicky najštedrejší. Na dobročinné projekty sa podľa údajov Nadácie Pontis v utorok 3. decembra 2019 podarilo vyzbierať 117.375 eur.

Do zbierky sa zapojilo 109 občianskych organizácií v 77 mestách po celej krajine, čo je o 34 viac ako v roku 2018. „Nárast účastníkov i vyzbieranej sumy svedčí o tom, že ľudia na Slovensku sa zaujímajú o to, čo sa okolo nich deje. Veríme však, že #GivingTuesday to nekončí a pre mnohých bude práve tento deň inšpiráciou, ako pomáhať po celý rok,“ uviedla výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.

Prostredníctvom portálov DobraKrajina.sk, Darujme.sk a LudiaLudom.sk poslali ľudia v rámci darcovských výziev približne trojnásobne viac ako v roku 2018. Na charitatívne projekty, ktoré najčastejšie vyzývali k pomoci deťom, seniorom i ľuďom s hendikepom, prispeli individuálni darcovia sumou 35.650 eur. „Ani zapojené firmy, ktoré registruje Nadácia Pontis, sa vo finančných zbierkach nedali zahanbiť. Tento rok sa finančné príspevky vyšplhali až na 81.725 eur,“ doplnila Kolesárová.

Celkovo 74 firiem sa okrem finančných príspevkov zapojilo aj darovaním času či materiálnej pomoci. Medzi najpopulárnejšie aktivity patrili aj tento rok zbierky šatstva, potrieb do domácností, drogérie, hračiek, kníh a iných potrieb pre ľudí v núdzi. Vyzbieralo sa až 1600 vriec rôznych potrieb.

Myšlienku podporili i viaceré samosprávy. Darovací utorok druhýkrát zopakovali v Hlohovci, Banskej Bystrici i Spišskej Novej Vsi. Premiéru mali mestské úrady v Nitre, Michalovciach, Martine, Liptovskom Mikuláši, Dubnici nad Váhom, Vranove nad Topľou a mestskej časti Bratislava–Staré Mesto.

„Vo väčšine miest zapojili svojich zamestnancov a obyvateľov do zbierky šatstva a potravín, v Liptovskom Mikuláši pridali aj možnosť darovať krv," priblížila Kolesárová.

Nad podujatím prezvala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Globálne hnutie #GivingTuesday, ktorého myšlienka sa zrodila v USA, inšpiruje ľudí po celom svete k darovaniu, dobrovoľníctvu a záujmu o svoje okolie.