Dominika Pacigová

Dnes o 14:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Chcete začať otužovať? Obliekajte sa tak, aby vám nebolo zima. Nie tak, aby vám bolo teplo, radí šéf ľadových medveďov

Ak chcete otužovať, mali by ste začať postupne. Dôležité je pozorovať svoje telo a spätne vyhodnocovať jeho reakciu.

— Foto: archív OZ Slovenské ľadové medvede

BRATISLAVA 14. decembra - Otužovanie je skvelým spôsobom, ako si posilniť imunitu. Do studenej vody môžu ísť mladší aj starší, dôležité je však začať postupne. Pre začiatočníkov sú vhodné aj studené sprchy, no predseda OZ Slovenské ľadové medvede ich neodporúča preceňovať. Do vody je vhodné vchádzať s čiapkou na hlave, ktorá zabraňuje unikaniu tepla z temena hlavy. Druhým dôvodom, prečo zvyknú otužilci nosiť čiapku je, že hlava by sa nemala ponárať.

„Po vyjdení z vody by si mal otužilec zahriať telo aktívnym pohybom. Napríklad miernym behom alebo drepmi a až potom by sa mal obliecť. Neplatí to však, keď vonku mrzne. Vtedy je potrebné obliecť sa čo najskôr,“ hovorí pre Dobré noviny predseda OZ Slovenské ľadové medvede Peter Kleinert.

Aké sú hlavné benefity otužovania?

V prvom rade je to radosť z pohybu a plávania vo vode. K tomu sa pridávajú aj ostatné benefity, ako je napríklad udržiavanie sa v kondícii. Otužovanie rozhodne posilňuje aj imunitný systém. Keď už otužilec podľahne chorobe, jej priebeh býva zvyčajne miernejší.

Z toho vyplýva, že pobyt v chladnej vode by mal mať pozitívny vplyv na telo. Sú ale aj takí ľudia, ktorým studená voda výslovne škodí?

Ak máme určité zdravotné obmedzenia, mali by sme sa poradiť s lekárom. V každom prípade je lepšie začínať s menšími dávkami, a teda byť kratšie v chladnej vode. Taktiež by ľudia mali pozorovať svoje telo a spätne vyhodnocovať jeho reakciu.

Čo by mali robiť pred tým, ako sa rozhodnú otužovať?

Vhodné sú napríklad aj studené sprchy, ale nepreceňoval by som ich. Dlhý pobyt pod studenou sprchou môže mnohých od otužovania odradiť. Dôležité je aspoň mierne sa pohybovať pod sprchou, aby studená voda netiekla dlho na jedno miesto. Ideálne je na konci sprchovania vlažnou vodou postupne teplotu znižovať.

Ako reaguje telo na chladnú teplotu vody?

Hovoríme tomu akoby do tela preniklo vysoké elektrické napätie. Zrýchli sa dych aj pulz. Po jednej až dvoch minútach sa všetko upokojí a začíname si užívať blažený pohyb v prírode, ktorého sme sa predtým tak báli.

Foto: archív OZ Slovenské ľadové medvede

Aká teplota vody je vhodná a kedy je otužovanie rizikové?

Radi využívame každú teplotu, pokiaľ voda nezamrzne. Otužileckej vode hovoríme vtedy, ak má menej ako dvanásť stupňov. Ďalej ju rozdeľujeme na chladnú, studenú a ľadovú vodu. Chladná je vtedy, ak má osem až dvanásť stupňov, studená štyri až osem a ľadová má menej ako štyri stupne.

Pri ľadovej vode zachádza zima za nechty, čo nie je príjemné, ale to zvyčajne po chvíli pominie. Podstatný vplyv na pobyt má aj teplota vzduchu. Otužovať sa počas celodenného mrazu odporúčam len skúseným otužilcom a ak je vzduch pod -10 stupňov Celzia, neodporúčam to vôbec.

Koľko minút dokáže začínajúci či skúsený otužilec vydržať vo vode?

Na to máme jednoduchú pomôcku. Pre začiatočníka platí, že koľko stupňov má voda, toľko minút môže stráviť vo vode. Skúsenejší si môžu pridávať napríklad štyri minúty alebo aj viac. Celkový pobyt v otužileckej vode by nemal presiahnuť 22 minút. Existujú vedecké štúdie, ktoré túto hranicu potvrdzujú.

Kedy môže dôjsť k podchladeniu?

Prichádza predovšetkým vtedy, ak sa nedodržal čas pobytu vo vode, ale môže aj vtedy, ak otužilec predtým vypil málo tekutín alebo bol už v predchádzajúcom čase vystavený dlhodobému mrazu a nezregeneroval sa.

Do studenej vody však chodia aj neplnoleté osoby či ženy. Nemôže im pobyt vo vode privodiť nejaké zdravotné problémy?

V našom klube tvoria ženy asi tretinu. Znášajú rovnaké dávky pri otužovaní ako muži. Čo sa týka detí, ak to dieťaťu nevadí a má z toho dobrý pocit, môžeme ho v tom podporiť pri dodržaní zásad dĺžky pobytu vo vode. Ale nie je vhodné ho nasilu presviedčať.

Foto: archív OZ Slovenské ľadové medvede

Čo by mal otužilec robiť, keď vyjde z vody?

Telo by si mal zahriať aktívnym pohybom. Napríklad miernym behom alebo drepmi a až potom by sa mal obliecť. Neplatí to však, ak vonku mrzne. Vtedy je potrebné sa čo najskôr obliecť.

V zime máte viacero možností, ako a kde otužovať. V lete sú teploty vzduchu vyššie, voda je pomerne teplá. Ako by mali ľudia, ktorí chcú, otužovať počas letných mesiacov?

Pri celoročnom otužovaní platí napríklad, aby sme sa neobliekali tak, aby nám bolo teplo, ale tak, aby nám nebola zima. Teda nemali by sme sa obliekať príliš teplo. Súbežným trendom pri otužovaní je pre mnohých aj chodenie naboso v prírode. Vrelo odporúčam.

Foto: archív OZ Slovenské ľadové medvede