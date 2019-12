TASR

Barteková a Jány medzi najlepšími strelcami v roku 2019

Slovenský strelecký zväz vo štvrtok v Bratislave ocenil najúspešnejších reprezentantov za rok 2019.

Patrik Jány a Danka Barteková — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenský strelecký zväz vo štvrtok v Bratislave ocenil najúspešnejších reprezentantov za rok 2019. Medzi najlepšou desiatkou nechýbali Danka Barteková, Patrik Jány či strieborná juniorka z ME v talianskom Lonate Vabesa Hocková. V olympijských disciplínach dostali honor aj Juraj Tužinský, Marián Kovaćócy, Zuzana Rehák Štefečeková, Filip Marinov a Adrián Drobný.

Za najlepšie družstvá vyhlásili strieborné z Lonata Bartekovú, Veroniku Sýkorovú a Luciu Kopčanovú. Juniorskú kategóriu ovládlo trio Hocková, Diana Marková a Dominika Buzášová za zlato z ME. Medzi mužmi ocenili Jányho, Mateja Medveďa so Štefanom Šulekom, trio získalo bronz na Svetovej letnej univerziáde v Neapole.

Barteková dosiahla najväčší úspech na ME, kde získala svoje štvrté individuálne zlato na európskom šampionáte a pridala striebro v súťaži družstiev. Hoci priznala, že sezóna priniesla i ťažšie obdobia, celkovo ju zhodnotila pozitívne: „Mala som vynikajúci štart, vyhrala som šesťkrát za sebou. Potom som mala trochu prepad, ale som veľmi rada, že sa mi to podarilo zlepšiť na majstrovstvách Európy."

Úspešné obdobie má za sebou aj Patrik Jány, v novembri získal tretie miesto vo finále Svetového pohára v Číne, na letnej univerziáde sa tešil zo zlata a v Minsku na Európskych hrách pridal 7. miesto. „Sezóna bola ťažká a dlhá, absolvoval som veľa pretekov a bolo náročné udržiavať sa vo forme. Podarilo sa mi to a teraz musíme všetko zanalyzovať, aby sme to mohli budúci rok zopakovať," povedal pre TASR Jány.

Spokojný s končiacim rokom bol aj prezident Slovenského streleckého zväzu Miloslav Benca. Hoci priznal aj slabšie obdobie, v hodnotení prevážili pozitíva. „Každý iný zväz s takýmito výsledkami by bol spokojný. Samozrejme aj my sme, tak ako každý rok. Mali sme však niekoľko výpadkov, no nikto nemôže mať všetko. Potešili ma medailové výsledky, skeetarky boli skvelé. Najviac ma však potešil Jány, ktorý vybojoval olympiádu," uviedol Benca.