Dominika Pacigová

Lenka s manželom vyhrali v Británii rozprávkový jackpot. Napriek tomu si kúpili ojazdené auto a peniaze nerozhadzujú

Na manželov sa usmialo šťastie a vyhrali jackpot. Napriek tomu ostali nohami pevne na zemi.

Steve Thomson a jeho manželka Lenka, ktorá pochádza zo Slovenska, sa tešia po výhre 105 miliónov liber (123 miliónov eur) v lotérii Euromilióny počas stretnutia s novinármi v anglickom Walbertone — Foto: TASR / AP

LONDÝN 12. decembra - Brit Steve Thomson spolu s manželkou Lenkou, ktorá pochádza zo Slovenska, vyhrali koncom novembra jackpot v hre Euromilióny. Ich výhra je v histórii tejto lotérie deviatou najvyššou, pričom ide o 105 miliónov britských libier, v prepočte viac ako 120 miliónov eur. Napriek tomu si však chcú zachovať chladnú hlavu. Nemíňajú peniaze na zbytočnosti a rozhodli sa kúpiť si auto z druhej ruky, uvádza portál Mirror.

Obrovský šok

Ich život sa radikálne zmenil, keď vyhrali jackpot. Aj napriek tomu, že majú v dnešných dňoch viac peňazí ako niektorí známi športovci či herci, nechcú rozhadzovať peniaze. Obaja sa snažia viesť normálny život.

Lenka pracovala ako predavačka, no po výhre sa rozhodla odísť z práce. Steve však chce aj naďalej pracovať. „Snažím sa dokončiť pracovné veci pred Vianocami, aj keď sa mi nepodarí ukončiť všetko. Pomedzi pracovné stretnutia robím to, čo stíham,“ povedal Steve.

Práve návrat do práce, aj keď len na polovičný úväzok, mu pomohol vysporiadať sa s tým, čo sa stalo. „Bolo to veľmi stresujúce. Stále nespím a nejem pravidelne. Je toho neskutočne veľa,“ dodal Steve.

Kúpili si ojazdené auto

Peniaze by si mohli užívať, no ostávajú nohami na zemi. Aj keď by si mohli kúpiť nové, luxusné a drahé auto, rozhodli sa kúpiť si ojazdené.

Manželia žijú momentálne v meste Selsey a majú tri deti, dvoch synov vo veku desať a pätnásť rokov a osemročnú dcéru. Ich cieľom je presťahovať sa z trojizbového bytu do väčšieho, aby malo každé z nich vlastnú izbu.