TASR, Dobré noviny

Dnes o 11:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenské mestá rušia silvestrovské ohňostroje. Peniaze chcú radšej venovať Prešovčanom

Prešovu pomáha celé Slovensko, ako sa len dá. Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš rušia ohňostroj a peniaze radšej venujú metropole Šariša.

Slovenské mestá rušia silvestrovské ohňostroje. — Foto: TASR/Dušan Hein, Milan Kapusta

Banská Bystrica 11. decembra (TASR) – Výťažok z akcie Primátorský punč, ktorá sa uskutoční na Námestí SNP v Banskej Bystrici 13. decembra o 16.00 h, nepôjde v tomto roku pre zariadenia a organizácie poskytujúce sociálne služby, ako je už každoročne zvykom.

Poputuje do Prešova, ľuďom na Mukačevskej ulici, ktorých postihlo minulý týždeň nešťastie. Informovala o tom v stredu hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová. Mesto pod Urpínom k tomu pripojí aj sumu určenú na organizáciu jedného z dvoch plánovaných ohňostrojov – silvestrovského a programu v posledný deň roka, ktoré zrušilo.

Prispejú na dobrú vec

„Som rád, že pred Vianocami opäť spojíme sily a práve vďaka obyvateľom a návštevníkom sa nám podarí prispieť na dobrú vec. Verím, že na jednom z najkrajších námestí, tom našom, bude panovať výborná atmosféra. Mesto Banská Bystrica súcití s mestom Prešov, kde sa nedávno stala obrovská tragédia, a preto sme sa výťažok z Primátorského punču rozhodli venovať práve na pomoc ľuďom, ktorých postihlo nešťastie spojené s tragickým výbuchom," konštatoval primátor Ján Nosko.

Status Banskej Bystrice Foto: Facebook/Mesto Banská Bystrica

Vlani sa počas Primátorského punču podarilo vyzbierať 2230 eur a peniaze pomohli neziskovej organizácii Dom matky Terezy, ktorá vytvára dôstojné podmienky pre život zdravotne postihnutých ľudí a ich integráciu do spoločnosti.

Ohňostroj rušia aj Liptáci

Ohňostroj zrušili aj v Liptovskom Mikuláši. Obyvatelia mesta na severe Slovenska sa rozhodli, že sa ho radi zrieknu v prospech Prešovčanov. „Je to krásna myšlienka a my sme ju vypočuli. Peniaze, ktoré boli určené na silvestrovský ohňostroj, presunieme radšej na účet mesta Prešov pre ľudí zasiahnutých výbuchom plynu na Mukačevskej ulici. Objednávku na silvestrovský ohňostroj v Liptovskom Mikuláši som už zrušil, v takýchto neľahkých životných situáciách si musíme pomáhať, ako sa dá. Veď by nám taký ohňostroj ani radosť nepriniesol, keby sme sa naň pozerali s myšlienkou, že vo chvíli, keď si užívame jeho farby a potom pôjdeme do našich teplých domovov, ľudia z Mukačevskej v Prešove nemajú ani len základné osobné veci,“ konštatoval primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Status Liptovského Mikuláša Foto: Facebook/Liptovský Mikuláš

Okrem iného radnica Prešov podporí 10-tisícami eur a v pondelok sa rozhodli pomôcť aj mikulášski hokejisti. Výťažok z dražby svojich vianočných dresov pošlú na účet mesta Prešov, ktorý je určený pre obete tragédie.

Podpora z celého Slovenska

Pomocnú rukú podávajú mestá z celej krajiny. Na stredajšom rokovaní napríklad finančnú pomoc vo výške 10-tisíc schválili v Ružomberku, Trnavský samosprávny kraj zas ako prejav solidarity vyčlení 33 000 eur. Sumou 5-tisíc eur pomôže aj Humenné.

Košickí mestskí poslanci na svojom štvrtkovom rokovaní schválili nenávratnú finančnú pomoc pre Prešov v sume 50 000 eur, rovnakú čiastku odklepli aj poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja. Bratislava pošle 20 000 eur, pričom na podnet poslankyne Eleny Pätoprstej primátor Matúš Vallo zvažuje zrušenie novoročného ohňostroja.