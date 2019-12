TASR

Košický kraj od 15. decembra spúšťa autobus na zavolanie

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Košice 11. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) spúšťa od 15. decembra službu autobusy na zavolanie. Pomôcť tak chce odľahlejším obciam Hažín, Koňuš, Kašov, Malá Tŕňa, Byšta, Vojka, Petrikovce, Bretka, Hincovce a Slančík.

„Od tejto služby očakávame viacnásobne pozitívny efekt. Je to pomoc pre dotknuté obce mimo hlavnej trasy, no zároveň ušetríme peniaze kraju a čas tým cestujúcim, ktorí musia počas jazdy absolvovať zachádzku aj do dedín, kde nepristúpi žiaden pasažier. Ako jediný kraj na Slovensku budeme túto službu poskytovať v takomto veľkom rozsahu," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že v prípade, ak sa autobusy na zavolanie osvedčia, kraj ich rozšíri aj do ďalších obcí.

Požiadavku na zachádzku bude musieť cestujúci nahlásiť dopravcovi telefonicky, a to minimálne 60 minút pred štartom autobusu. So spoločnosťou eurobus bude možné dohodnúť autobus na zavolanie na telefónnom čísle 0915 752 224, zachádzku autobusov spoločnosti Arriva Michalovce si zas cestujúci môžu objednať na čísle 056 6880 353.

Kraj ďalej informoval, že zlepšuje dopravnú obslužnosť počas voľných dní. Cez víkendy a štátne sviatky pridáva od 15. decembra štyri nové páry autobusových spojení medzi Košicami a Rožňavou. Vo viacerých prípadoch budú mať nadväznosť najmä v smeroch na Dobšinú a Tornaľu. Týmto opatrením reaguje kraj na pokles diaľkových spojov, ktoré dané úseky obsluhovali v minulosti. Táto situácia nastala po zavedení takzvaných vlakov zadarmo.

„V kombinácii s tzv. rodinným víkendovým cestovným, ktoré umožňuje cestovať na území Košického a Prešovského kraja každému členovi rodiny počas soboty, nedele a štátneho sviatku len za jednou euro bez ohľadu na precestovanú tarifnú vzdialenosť, vzniká cestujúcim veľmi výhodná možnosť návštevy turisticky atraktívnych destinácií v našom kraji," konštatoval Trnka. Nové spoje sú zverejnené na webstránke www.cp.sk.

V roku 2020 má v kraji dôjsť k zrýchleniu pravidelnej autobusovej dopravy o takmer 162.400 minút, čo znamená úsporu 2710 prevádzkových hodín, rýchlejšie dopravné služby a úsporu času cestujúcich. „Túto úsporu sme dosiahli zvýhodnením platieb cestovného bezhotovostnou čipovou kartou, ktoré sme v kraji zaviedli v auguste," vysvetlil predseda KSK.

Ďalšie opatrenie na zrýchlenie autobusových spojov chystá kraj od 1. januára 2020. Minimálna suma na dobitie kreditu na kartu priamo u vodiča sa zvýši z 5 na 10 eur. Opatrenie zníži frekvenciu nákupov a čas státia autobusu na zastávke. Nižšie sumy si budú môcť cestujúci aj naďalej dobíjať na zákazníckych centrách dopravcov alebo cez e-shop.

Od 15. decembra sa menia ďalšie klasické prímestské spoje medzi Sobrancami a Košicami za expresné. Novinka sa týka spojov s odchodom zo Sobraniec o 5.15 h a príchodom do Košíc o 6.55 h a s odchodom z Košíc o 14.50 h s príchodom do Sobraniec o 16.23 h. Cesta sa tak skráti v priemere o 15 minút.