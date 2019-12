TASR

San Jose prepustilo trénera DeBoera, nahradil ho Boughner

Peter DeBoer — Foto: TASR/AP

San Jose 12. decembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL San Jose Sharks prepustil zo svojich služieb hlavného trénera Petra DeBoera. Úlohu dočasného kormidelníka prevzal doterajší asistent Bob Boughner. San Jose prepustilo aj ďalších troch DeBoerových asistentov Stevea Spotta, Davea Barra a Johana Hedberga.

Generálny manažér klubu Doug Wilson to oznámil v noci na štvrtok po návrate zo štvorzápasového tripu na klziskách súperov. "Žraloci" na ňom získali jediný bod a celkovo ťahajú sériu piatich prehier za sebou. V tabuľke Západnej konferencie im patrí 12. miesto a na poslednú postupovú pozíciu strácajú päť bodov.

Päťdesiatjedenročný Kanaďan DeBoer prišiel do San Jose v máji 2015 z New Jersey Devils a hneď v prvej sezóne ho priviedol do finále play off, premiérového v histórii klub. Sharks v ňom prehrali s Pittsburghom Penguins 2:4 na zápasy. Aj v ďalších troch sa s tímom prebojoval do vyraďovačky a postupne skončil v 1., 2. kole a v uplynulej sezóne vo finále konferencie. DeBoer predtým viedol New Jersey a Floridu Panthers.

„Zmena nie je nikdy ľahká, keď ste mali v uplynulom období úspechy, no myslíme si, že tento tím má na viac, ako sme doteraz ukázali a že je treba v kabíne nový hlas. Tento rok naše výkony nenaplnili očakávania a chýba nám aj konzistentnosť," povedal Wilson.

Štyridsaťosemročný Boughner má v NHL skúsenosti ako hlavný kouč iba počas dvojročného pôsobenia vo Floride Panthers, odkiaľ ho po uplynulej sezóne vyhodili. V San Jose mu budú pomáhať asistenti Roy Sommer, Mike Ricci, tréner brankárov Jevgenij Nabokov a videoanalytik Dan Darrow. Premiéru absolvuje v noci na piatok doma s New Yorkom Rangers. Informovala agentúra AP.