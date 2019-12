MS vo florbale: Slovenky porazili Dánky a postúpili do štvrťfinále

TASR

Slovenské florbalistky postúpili do štvrťfinále MS v Neuchateli. V stredajšom stretnutí play off zdolali Dánky 6:3.

Radosť slovenských florbalistiek — Foto: Claudio Schwarz, unihockey-fotos.ch

Neuchatel 11. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky postúpili do štvrťfinále MS v Neuchateli. V stredajšom stretnutí play off zdolali Dánky 6:3. Pod triumf sa najvýraznejšie podpísali dvojgólové Kristína Hudáková a Michaela Šponiarová.

Slovensko sa vo štvrťfinále predstaví po tretí raz za sebou. Vo štvrtok sa v ňom zverenky Michala Jedličku stretnú od 16.00 h s Fínskom, ktorému vlani vo štvrťfinále podľahli 2:6.

MS žien - play off o štvrťfinále: SLOVENSKO - Dánsko 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) Góly: 1. K. Hudáková (P. Hudáková), 5. Ferenčíková (Šponiarová), 7. Ďuriková (Šponiarová), 21. Šponiarová (P. Hudáková), 43. Šponiarová (P. Hudáková), 50. K. Hudáková (P. Hudáková) – 6. Fjorderová (Morupová), 28. Di Nardová (K. Möllerová Sörensenová), 31. Voldbyová (Morupová). Rozhodovali: Franzonová, Hedelindová (obe Švéd.), vylúčené: 2:0, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0 SR: Krištofová – Šponiarová, Ďuríková, Šidlová, Robová, Pudišová, Adamcová, V. Grossová - P. Hudáková, Ferenčíková, K. Hudáková - Klapitová, Trošková, Belicová - Papierniková, Lenčešová, K. Grossová - Chúpeková, Gáborová Möllerová - Grönbechová, Kammanová Andersenová, Morchová, Jörgensenová, Olaussonová, Knudsenová - Christensenová, Di Nardová, Vistisenová - Fjorderová, Morupová, Voldbyová - N. Möllerová Sörensenová, K. Möllerová Sörensenová, Dammová - Wohlertová, Larsenová, Torpová



Hlasy (zdroj: SZFB):

Michal Jedlička, tréner SR: „Do zápasu sme vstúpili slušne, súpera sme tlačili, dali sme pekné góly. Prvá tretina bola fajn. V druhej sme mali zase výpadok, nechali sme Dánky hrať, tie nás potrápili a skoro vyrovnali. V tretej tretine sme našťastie odskočili a vďaka našej aktivite sme si to postrážili. Vyhrali sme, takže môžeme byť spokojní. Proti Fínkam musíme podať lepší výkon ako proti Švédkam a Češkám."

Viktória Grossová, hráčka SR: „Asi ani jedna z nás nepomyslela na to, že by sme mohli prehrať. Išli sme si za svojím. V druhej tretine sme vypadli z tempa, ale našťastie sme v tretej tretine do toho šliapali a vyhrali, tak ako sme chceli."

Ďalej postúpilo aj Lotyšsko a Nemecko

Florbalistky Lotyšska postúpili do štvrťfinále MS v Neuchateli. V stredajšom zápase osemfinále zdolali Nórky 6:4. O účasť medzi najlepšou štvorkou sa stretnú vo štvrtok od 16.00 h so Švajčiarkami.

Vo štvrťfinále sa predstaví aj Nemecko, ktoré zdolalo Singapur 7:6. Víťazný gól strelila 59 sekúnd pred koncom zápasu Anna-Lena Bestová.