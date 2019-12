Deti, ktoré by nám mohli byť vzormi. Ocenili Detské činy roka

TASR

Občianske združenie Detský čin po 19. raz odovzdávalo ocenenie Detský čin roka.

Bratislava 11. decembra (TASR) - Občianske združenie Detský čin po 19. raz odovzdávalo ocenenie Detský čin roka. Ceny dostali deti, ktoré niekomu zachránili život, starajú sa o svojich blízkych, pomohli zdravotne postihnutému či inak prejavili empatiu, odvahu a porozumenie v každodennom živote. Devätnásty ročník sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V kategórii záchrana života získal ocenenie Marek Kocian za záchranu života svojho otca. Za pomoc otcovi a celej rodine zvíťazila v kategórii pomoc v rodine Simona Borovská so sestrou zo Základnej školy (ZŠ) M. R. Štefánika v Spišskej Belej.

Najviac hlasov detskej poroty v kategórii pomoc rovesníkom dostal a ocenenie za pomoc spolužiačke na vozíku získal kolektív žiakov zo ZŠ Školská z Turia. V kategórii pomoc ľuďom ocenenie za pomoc zranenej poľskej lyžiarke dostali žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka ZŠ Jána Smreka z Melčíc, Jakub Jankovský, Samuel Červeňan, Sebastián Ježík, Daniel Matejovič, Tobias Matejka, Karin Sádecká, Izabela Pavlíková a Vivien Kováčková.

Katarínu Jaďuďovú zo ZŠ v Pliešovciach ocenili v kategórii pomoc prírode za záchranu troch mačiatok. Kolektív žiakov zo ZŠ Komenského z Medzilaboriec získal ocenenie v kategórii dobrý nápad za organizovanie zbierky pre kamarátku Emmku.

Špeciálnu Cenu Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin získali žiaci z prvého, druhého a tretieho ročníka ZŠ Sklené Teplice. Tí zorganizovali zbierku pre psíkov v útulku. V on-line ankete pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk získali v roku 2019 detské skutky spolu 89.348 hlasov a víťazný skutok 16.618 hlasov. Cenu ĽudiaĽuďom.sk získali žiaci tretej triedy zo ZŠ Nemocničná z Považskej Bystrice za predaj výrobkov z prírodnín, ktorým finančne pomáhajú chorým deťom.

„Na tých príbehoch je zaujímavé to, že odzrkadľujú to, čo sa deje v spoločnosti. Reagujú na to a vnímajú to veľmi presne. Sú zrkadlom doby," uviedla riaditeľka občianskeho združenia Detský čin roka Saša Broadhurst-Petrovická. Verí tiež, že Detský čin roka je ako "každoročné vkladanie semienka do detí", pretože ony budú neskôr rozhodovať o tom, čo je dôležité pre spoločnosť a pre ne.

Dobré skutky vykonali deti zo 77 škôl, priblížila Broadhurst-Petrovická. Viac ako 67.000 detí zo 703 slovenských škôl rozhodlo o tom, ktoré skutky získali ocenenie v jednotlivých kategóriách.