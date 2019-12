Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Logopedička: Ak má dieťa problémy s motorikou, môže mať problémy aj s rečou. Rodičia to však vedia ovplyvniť

Opakovanie je matka múdrosti. Platí to i pri logopedických cvičeniach. Deťom sa však dookola nechce opakovať tie isté cvičenie. Logopedička Marie Sartoryová radí, že práve rôzne logopedické hračky môžu byť dobrým pomocníkom.

Logopedička Marie Sartoryová. — Foto: M.S Archív, Pexels/Pragyan Bezbaruah

PÚCHOV 11. decembra - Vďaka článku Dobrých novín o šikovnej Ivanke, ktorá vyrába Múdre dosky, ich môžu teraz využívať aj detičky v logopedickej ambulancii v Púchove. Logopedička Marie Sartoryová, ktorá tam pôsobí, hneď, ako videla Ivankine dosky, chcela nejaké zabezpečiť aj do svojej ambulancie.

Pôvodne Ivanka dosku navrhovala na zlepšenie jemnej motoriky detí. To ešte netušila, ako veľmi motorika ovplyvňuje vývoj reči. Stretla sa s logopedičkou a odovzdali si cenné rady, na základe ktorých dosky dnes dokáže Ivanka lepšie prispôsobiť potrebám dieťaťa a účelu logopedickej terapie.

V rozhovore pre Dobré noviny Sartoryová radí, aké hračky sú pre rozvoj reči detí najlepšie a aj to, ako súvisí motorika s rečou.

Súvisí nejako motorika, resp. celkový pohyb s rečovými schopnosťami? Ovplyvňujú sa navzájom?

Ivanka má veľkú radosť, že sa jej dosky dostali do rúk logopedičky Marie Sartoryovej. Foto: I.V Archív

Reč a motorika sa vzájomne ovplyvňujú od narodenia, pretože reč sa vyvíja súčasne s vývinom pohybov. Celkovo sa motorika rozvíja postupne od hrubších, menej koordinovaných pohybov k jemnejším a presnejším. Viaceré výskumy potvrdili, že kinestetické impulzy rúk ovplyvňujú vývin rečového centra v mozgu. V logopédii je stimulácia hrubej a jemnej motoriky dôležitou súčasťou komplexnej logopedickej terapie pri rôznych poruchách reči, pričom logopéd si pri vyšetrení všíma koordináciu, precíznosť, rýchlosť i plynulosť pohybov.

Hovorená reč je dokonale koordinovaný motorický proces

Ak je dieťa neobratné, hovorí ťažšie?

Vo väčšine prípadov platí, že ak má dieťa ťažkosti s hrubou a jemnou motorikou, môže dôjsť k oneskoreniu vo vývine reči, prípadne pomalšie dozrieva aj motorika artikulačných orgánov, pretože hovorená reč predstavuje veľmi jemný, dokonale koordinovaný motorický proces. Práve preto sú súčasťou logopedickej terapie aj cvičenia na rozvoj hrubej či jemnej motoriky rúk a artikulačných orgánov. V praxi sa stretávame ale aj s takým javom, že deti, ktoré majú telesný hendikep, dokážu rozprávať čisto, a naopak deti, u ktorých prebiehal vývin motoriky bez ťažkostí, majú neskôr problémy s artikuláciou.

Je dôležité, aby rodičia trávili s deťmi pri hrách viac času?

Súčasné technológie vedia byť dobrými pomocníkmi aj pri logopedickej terapii, napríklad v našej ambulancii využívame rôzne aplikácie najmä na cvičenie pozornosti alebo aj ako motiváciu pri artikulačných cvičeniach, ktoré však majú efekt, ak sa pravidelne opakujú. To znamená, že pri správnom prístupe aj tablet a počítač vedia byť pomôckami, ktoré deti stimulujú. Aby táto stimulácia bola efektívna a nebola naopak škodlivá, je nevyhnutné vedenie zo strany dospelých, keďže deti majú tendencie vyberať si vždy ľahšie a menej namáhavé činnosti.

Múdre dosky. — Foto: I.V. Archív

Múdre dosky majú všestranné využitie

Je vhodné, aby sa deti hrali s hracími doskami samy alebo spolu s rodičmi?

Múdre dosky patria medzi výborné interaktívne pomôcky, ktoré môžu využívať deti v rôznom veku na rozvoj nielen jemnej motoriky rúk a prstov, ale taktiež posilňujú pozornosť a vytrvalosť. Výhodou tejto pomôcky je aj to, že deti môžu pracovať samostatne a postupne pomocou opakovania a spätnej väzby prídu na riešenie samy.

Je ťažké deti motivovať k štandardným logopedickým cvičeniam? Pre akú vekovú kategóriu sú dosky vhodné?

V ambulancii má aj výpomoc. Petra Faktorová pracuje v ambulancii Marie Sartoryovej ako logopéd v predatestačnej príprave a zároveň je spolumajiteľkou e-shopu Dictum. Foto: M.S. Archív.

Hovorí sa, že opakovanie je matka múdrosti, a to platí i pri logopedických cvičeniach. Je prirodzené, že každý rodič, ktorý navštevuje logopedickú terapiu s dieťaťom, chce vidieť – resp. počuť výsledky čo najskôr. Preto je však nevyhnutný pravidelný a správne prevádzaný nácvik logopedických cvičení v domácom prostredí. Zvlášť pri ňom je veľmi dôležitá primeraná motivácia, pretože sa nemôžeme čudovať, že to deti po čase prestane baviť. Práve takéto nové hry a pomôcky môžu, okrem svojho primárneho zamerania, slúžiť aj ako motivačný stimul. Napríklad Múdre dosky sa dajú využiť okrem rozvoja jemnej motoriky aj na precvičovanie farieb, popis emócií a rozvoj vyjadrovacej schopnosti.

Pri hračkách je dobré uvedomiť si, aký spôsob interakcie dieťaťu umožňujú

Aké iné logopedické hry by ste odporučili rodičom?

Na našom trhu je veľký výber kníh a hračiek, ktoré sa dajú využiť pri rozvoji reči, takže odporúčať iba určité z nich by nebolo správne. Treba si uvedomiť, že pri hračkách nie je dôležité len ako vyzerajú, prípadne čo dokážu, ale najmä spôsob interakcie, ktorý umožňujú. V súčasnosti sú veľmi obľúbené hračky, ktoré svietia, vydávajú zvuky, samé sa pohybujú a pod., no tento druh hračiek nijako neumožňuje dieťaťu vstúpiť do hry. Na určitý čas ho zaujme, avšak neskôr sa dieťa stáva len pasívnym pozorovateľom toho, čo hračka dokáže robiť.

Elektronické hračky často neumožňujú vzájomnú komunikáciu dieťaťa a rodiča, preto sú vhodné hračky, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať fantáziu, umožňujú aktívnu komunikáciu, dá sa s nimi manipulovať a podporujú aktívnu hru. Múdre dosky rozhodne patria medzi tento druh hračiek. Podobne stimulujúce sú tiež rôzne druhy puzzle, skladačky, lego – tento typ hračiek rozvíja okrem jemnej motoriky i myslenie dieťaťa a priestorovú orientáciu. Pri starších deťoch možno využívať knihy, kartové hry, rôzne logické hry, ktoré sa zameriavajú na precvičovanie zručností potrebných pre nástup do školy. Vždy je dôležité, aby sa kniha alebo hra dala využiť na viac vecí – napr. rozvíjala multisenzorické vnímanie, slovnú zásobu, vyjadrovaciu pohotovosť, sluchové vnímanie, atď.