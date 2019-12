Ľubomíra Somodiová

Dve babičky sú kamarátkami skoro 80 rokov. Teraz sa nasťahovali do rovnakého domova dôchodcov

Ich priateľstvo nedokázalo nič rozdeliť. 89-ročné ženy z Veľkej Británie sú kamarátky už desiatky rokov a teraz sa rozhodli, že sa nasťahujú do rovnakého domova dôchodcov

V dome dôchodcov sú najstaršími obyvateľkami. — Foto: Facebook/ HC-One

MANSFIELD 11. decembra - Hoci sa denne stretávame s veľkým množstvom ľudí, nie je vôbec jednoduché nájsť si kamaráta, s ktorým si dokonale rozumieme. Aj keď sa to niekedy podarí, stáva sa, že pod vplyvom rôznych životných udalostí priateľské väzby oslabnú. Udržať si priateľstvo je jednoducho výzva. Dvom kamarátkam z Veľkej Británie sa to darí už neuveriteľných 78 rokov.

Ich priateľstvu prial aj osud

Olive a Kathleen sa prvýkrát stretli v škole, keď mali 11 rokov. Na hodinách sedeli vždy vedľa seba. Dokonca ich domy boli len kúsok od seba. Všetko im hralo do karát a čoskoro sa stali najlepšími priateľkami. Svoje puto si udržiavali aj počas dospievania. Nedelil ich ani rodinný život, ani práca. Manželia oboch žien pracovali pre rovnakú firmu a opäť raz bývali na rovnakej ulici. Presne ako v detstve. Dá sa povedať, že životom prekráčali spoločne.

Dámy sršia dobrou energiou. Foto: facebook/HC-One

Obe ovdoveli

Kathleen stratila svojho manžela v roku 1989, po 35 rokoch manželstva. Po jeho smrti žila sama až do minulého roka, keď sa presťahovala do opatrovateľského domu Berry Hill Park v Mansfielde. Manžel Olive žil o 15 rokov dlhšie a zomrel v roku 2004. Nejaký čas žila sama, až sa definitívne rozhodla, že sa nasťahuje do zariadenia k svojej kamoške.

Veci si hovorí na rovinu

Ženy tak môžu tráviť celé dni spolu. Prezradili dokonca aj recept na svoje dlhé priateľstvo. Zhodli sa, že to bude tým, že sa nehádajú a hovoria si veci na rovinu.

V opatrovateľskom dome si vyslúžili prezývku „dynamické duo“. Zamestnanci zariadenia hovoria, že ich vzájomná láska, rešpekt a priateľstvo sú naozaj viditeľné. „Ustavične spolu klábosia a chichúňajú sa,“ povedal manažér domova Sally Tebbett pre BBC.

Nerozlučné priateľky. Foto: Facebook/HC-One

Jeho slová potvrdila aj Olive: „Keď som smutná, alebo mám problém, stačí, keď zájdem za Kathleen a vždy to končí smiechom.“