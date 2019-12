TASR

Liga majstrov: Dortmund je v osemfinále, ďalej aj Valencia, Chelsea a Lyon

Lautaro Martinez (10) z Interu Miláno po zápase proti Barcleone — Foto: TASR/AP

Bratislava 10. decembra (TASR) – Futbalisti Borussie Dortmund postúpili do osemfinále Ligy majstrov. V dueli F-skupiny vyhrali nad Slaviou Praha 2:1 a v tabuľke predstihli Inter Miláno, ktorý doma prehral s oslabenou Barcelonou 1:2. V utorok si postup zabezpečili aj FC Liverpool, SSC Neapol, FC Valencia, FC Chelsea a Olympique Lyon.

Obhajca trofeje z Liverpoolu vyhral E-skupinu, keď na ihrisku Red Bullu Salzburg triumfoval 2:0, Neapol ide ďalej z druhej priečky po hladkom domácom triumfe nad KRC Genk 4:0. V drese SSC sa hetrikom blysol Arkadiusz Milik.

Liverpool potreboval body

Liverpool potreboval na istotu postupu bodovať, Salzburg zasa vo svojej aréne vyhrať a tak sa hralo vo vysokom tempe so šancami na oboch stranách. Prvú zlikvidoval Mohamedovi Salahovi domáci brankár Cican Stankovič. Vzápätí musel na druhej strane zasahovať Alisson po strelách Hee-Chan Hwanga a Takumiho Minamina.

V 20. minúte nevyšiel obstrel Sadiovi Manému a odrazenú loptu poslal Trent Alexander-Arnold vysoko nad bránku. Alisson potom nepustil strelu Hwanga k číhajúcemu kanonierovi Erlinovi Brautovi Haalandovi. Nór v 24. minúte mieril medzi nohy Alissonovi, ale brankár Liverpoolu bol pozorný.

Na druhej strane spálil "tutovku" po necelej polhodine hry Salah, ktorý mal po rýchlom protiútoku pred sebou odkrytú bránku, ale z jedenástich metrov ju netrafil. Nepodarilo sa mu to ani z dobrej pozície z priameho kopu v 33. minúte. Dve minúty pred prestávkou ešte Minamino vystrelil z ľavej strany vedľa a Nabyho Keitu vychytal v dobrej šanci Stankovič.

The Reds rozhodli dvomi gólmi za dve minúty

Aj v druhej časti sa hralo atraktívne "hore-dolu", hneď po zmene strán zahodil ďalšiu obrovskú šancu Salah po prihrávke Maného a Haaland zasa neuspel pred Alissonom. Liverpool napokon o svojom triumfe rozhodol dvoma gólmi v priebehu minúty a pol.

Najskôr Stankovič v 57. minúte zbytočne vybehol proti Manému, ktorý poslal loptu na hlavu Keitovi a ten otvoril skóre, o chvíľku urobil chybu obranca Jerome Onguene, Stankovič opäť vybehol a z uhla to potrestal Salah - 0:2. Liverpool si potom už náskok nenechal vziať a z brejkov ho mohol aj zvýšiť.

Neapolu dával v druhom dueli skupiny istotu rovnako bod a proti Genku mu pokoj zabezpečil v prvom polčase hetrikom poľský útočník Milik. Prvý gól dal už v 3. minúte po obrovskej chybe brankára hostí Maartena Vandevoordta.

Potom zvýšil na 2:0 zvnútra šestnástky po ideálnom pase od Giovanniho Di Lorenza a v 37. minúte zavŕšil svoje galapredstavenie zásahom z pokutového kopu po predchádzajúcom faule brankára na prenikajúceho hráča. Štvrťhodinu pred koncom ešte z ďalšej penalty upravil na konečných 4:0 Dries Mertens. Celý zápas za hostí odohral slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský.

Inter so Škriniarom vypadol

Inter Miláno v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom potreboval proti FC Barcelona získať minimálne rovnaký počet bodov ako Dortmund v dueli so Slaviou. Barcelona nastúpila vzhľadom k istote postupu bez viacerých opôr na čele s Lionelom Messim a v 23. minúte ju zblízka poslal do vedenia Carles Perez.

Minútu pred prestávkou potom vyrovnal Romelu Lukaku prízemnou strelou z hranice šestnástky, ale nádeje Interu definitívne pochoval v 86. minúte Anssumane Fati strelou spoza šestnástky cez brániaceho Škriniara, ktorý k nemu mneskoro dostúpil - 1:2.

Pred Inter sa na postupovú pozíciu predral Dortmund. Ten viedol nad Slaviou zásluhou Jadona Sancha od 10. minúty. Tomáš Souček síce ešte do prestávky vyrovnal, no Julian Brandt v 61. minúte strelou z uhla k bližšej žrdi rozhodol.

Koniec minuloročného semifinalistu

V H-skupine si postup zahatal dovtedajší líder tabuľky Ajax Amsterdam domácou prehrou 0:1 s Valenciou, ktorú v 24. minúte zariadil Rordigo pohotovou strelou zvnútra šestnástky. Španielsky tím ide do osemfinále z prvej priečky, druhú si zabezpečila Chelsea triumfom nad Lille 2:1.

Londýnčania potrebovali doma vyhrať a ich plány začal napĺňať už po necelých dvadsiatich minútach Tammy Abraham, ktorý po spätnej prihrávke Williana otvoril skóre. Cesar Azpilicueta potom v 35. minúte pridal hlavou druhý gól a Lille už v závere iba skorigovalo.

Končí aj Zenit s Makom

Olympique Lyon sa v G-skupine pridal k už postupujúcemu Lipsku, keď s ním remizoval 2:2. Domáci zmazali dvojgólové manko a postupový bod im zariadil v 82. minúte gólom Memphis Depay.

Bundesligista viedol v polčase 2:0, penalty premenili Emil Forsberg i Timo Werner. Z hry vypadol Zenit Petrohrad. Ten prehral na ihrisku Benficy Lisabon 0:3 a skončil až štvrtý aj bez Európskej ligy. Slovenský krídelník Róbert Mak naskočil za Zenit v 89. minúte.

Istotu účasti v osemfinále súťaže už v predstihu mali FC Barcelona, Bayern Mníchov, Juventus Turín, RB Lipsko, Manchester City, Paríž St. Germain, Real Madrid a Tottenham Hotspur.