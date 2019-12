TASR

NHL: Tatar s gólom a asistenciou pri triumfe Montrealu na ľade Pittsburghu

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar zaznamenal gól a asistenciu pri víťazstve svojho Montrealu Canadiens na ľade Pittsburghu Penguins

Hokejista Montrealu Canadiens Tomáš Tatar — Foto: TASR/AP

New York 11. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar zaznamenal gól a asistenciu pri víťazstve svojho Montrealu Canadiens na ľade Pittsburghu Penguins 4:1.

Dvadsaťdeväťročný krídelník odštartoval v 33. minúte svojím desiatym gólom v sezóne obrat hostí. V 59. minúte pridal asistenciu na gól Brendana Gallaghera do prázdnej bránky. V 31 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral 27 bodov (10+17).

Tatar tak ukončil rekordnú sériu brankára „tučniakov" Tristana Jarryho bez inkasovaného gólu. Ten vylepšil klubové maximum Pittsburghu na 177:15 minút, keď prekonal výkon Tomáša Vokouna z roku 2013 (173:06 min). Montreal nastúpil po štvordňovej pauze a inkasoval už po necelých troch minútach.

Cestu k obratu odštartoval Tatar v presilovej hre. K tretiemu triumfu zo štyroch zápasov im výrazne pomohol brankár Carey Price s 33 zákrokmi. „Povedal som chlapcom, že zo začiatku budú asi trochu 'stvrdnutí'. Prvú tretinu prehrali, ale potom sa rozbehli a už druhá bola dobrá," povedal tréner Canadiens Claude Julien.

Na 3:1 zvýšil obranca Shea Webber, ktorý dosiahol desiaty gól v ročníku, podarilo sa mu to v jedenástej z jeho pätnástich sezón v NHL. Navyše, jeho zásah stál za to, keď sa vrútil do útočného pásma, obkorčuľoval Jarryho bránku a zakončil spoza nej. „Takýto gól som dal tuším naposledy vo videohre NHL 95," povedal Webber.

Obranca Erik Černák sa podieľal asistenciou na výhre Tampy Bay Lightning na ľade Floridy Panthers 2:1. Dvadsaťdvaročný bek zaznamenal okrem prihrávky na druhý gól hostí aj jednu "plusku". V 26 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral štyri body (2+2).

„Panterom" nestačil ani výborný výkon brankára Sergeja Bobrovského, ktorý zlikvidoval 46 pokusov hostí. „Bol to jeden z tých zápasov, keď sa snažíte a nič. Súper však hral akoby to bol jeden z najdôležitejších duelov sezóny. Pre nás poslúžil ako dôležitá lekcia, musíme podávať oveľa lepšie výkony," uviedol na NHL.com tréner Floridy Joel Quenneville.

V drese Tampy Bay sa opäť darilo Alexovi Killronovi, ktorý strelil gól a pridal asistenciu. Presadil sa po štvrtý raz v piatom zápase. „Pristupuje k hre presne tak, ako to má byť a dočkal sa odmeny. Je fyzicky zdatný, vie kontrolovať hru, navyše má dobrú strelu a na ľade rozmýšľa," pochválil ho kapitán Steven Stamkos.

Tretie víťazstvo za sebou dosiahol Dallas. Stars doma zdolali New Jersey Devils 2:0. Andrej Sekera za „hviezdy" odohral 14:25 minúty a pripísal si dva plusové body. Najväčšiu radosť z výhry mal Rick Bowness, pre ktorého to bola premiéra na striedačke Dallasu.

V utorok nahradil Jima Montgomeryho. Toho odvolali pre nešpecifikované neprofesionálne správanie. „Chlapci nechali na ľade všetko. Naozaj, chceli vyhrať, hrali s veľkou energiou. Všetci by najradšej absolvovali na ľade 60 minút, ale to nešlo. Svojím prístupom ma potešili," povedal Bowness.