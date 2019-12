TASR

Dnes o 16:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prezidentka Čaputová ocenila ľudskú statočnosť, neúnavnosť a silu

Apeluje na to, že rôznorodosť je prirodzenou súčasťou Slovenska a zdrojom kreativity, inšpirácie a sebapoznávania.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 10. decembra (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila pri príležitosti utorkového Medzinárodného dňa ľudských práv statočnosť, neúnavnosť a silu tých, ktorí sa postavili osudu v situáciách, ktoré sú pre mnohých nepredstaviteľné. Apeluje na to, že rôznorodosť je prirodzenou súčasťou Slovenska a zdrojom kreativity, inšpirácie a sebapoznávania.

„Ľudské práva nie sú košík plný ovocia, z ktorého čím viac si zoberieme, tým menej zostane ostatným. Sú garantované každému rovnako. Zaručujú, že s nami a našimi blízkymi bude vždy zaobchádzané dôstojne, bez ohľadu na to, v akej životnej situácii sa ocitneme. Dať šancu prežiť dôstojný život iným nijako neznižuje šancu prežiť dôstojný život nám. Naopak, začlenením ľudí žijúcich na okraji či v núdzi vytvoríme sociálne aj ekonomicky prosperujúcejšie Slovensko, ktoré bude lepším domovom pre nás všetkých," uviedla prezidentka na sociálnej sieti. Dodala, že si je vedomá toho, že pre mnohé skupiny ľudí na Slovensku dôstojný život nie je každodennou realitou.

Čaputová spomenula, že sa rozprávala s rodičmi, ktorí roky bojujú o to, aby sa ich zdravotne znevýhodnené deti mohli vzdelávať spoločne a dôstojne s ostatnými v bežnej škôlke či škole, so seniormi, ktorí sa cítia byť neviditeľnými, so ženami, ktoré roky zažívali násilie a nevedeli sa dovolať pomoci, či s ľuďmi, ktorí od malička žijú s pocitmi menejcennosti len pre príslušnosť k národnostnej menšine či farbu pokožky.

„Tieto príbehy dnes spomínam nie pre ľútosť. Ale preto, že chcem oceniť statočnosť, neúnavnosť a silu postaviť sa osudu v situáciách, ktoré sú pre mnohých z nás nepredstaviteľné. Máte na Slovensku svoje miesto, svoj domov, právo sa začleniť a žiť dôstojne. Rôznorodosť je prirodzenou súčasťou Slovenska, našich škôl, našich pracovných kolektívov aj našich rodín. Je aj zdrojom kreativity, inšpirácie a aj sebapoznávania nás všetkých," povedala a zároveň sa poďakovala za prácu rôznych mimovládnych, samosprávnych a štátnych organizácií a ľuďom venujúcim sa dobrovoľníctvu či aktivistom, ktorým záleží na tom, aby ľudské práva a dôstojnosť človeka neboli len prázdnymi frázami.