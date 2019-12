Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Zázraky sa dejú! Malému Natymu ste vyzbierali viac peňazí, ako nevyhnutne potreboval

Neopísateľná radosť. Ani samotní rodičia spočiatku neverili, že sa nájde dostatok peňazí na operáciu ich syna Nathanaela. Keď im na účet prišlo prvých tristo eur, skákali podľa chlapcovho otca až po plafón.

Nathanael je veľký bojovník. Jeho rodičia ho z celých síl podporujú. Teraz mu pomohli aj dobrosrdeční Slováci. — Foto: Archív Peter Ščípa

PRIEVIDZA 10. decembra - Rodičia 9-ročného Nathanka Ščípu, ktorý má tri nádory na mieche, robia preňho všetko, čo je v ich silách. Na záchranu jeho života už obetovali mnoho. Po každej tvrdej rane sa však znova postavili a spolu s ich synom bojujú ďalej.

Všetko sa to začalo tým, že sa chlapec sťažoval na bolesti. Lekári dlho nevedeli prísť na to, čo chlapcovi je. Rodičia s ním chodili od lekára k lekárovi, aj na vlastnú päsť. Nakoniec mu ako sedemročnému našli nádor na mozgu.

Rodina drží spolu. Foto: Archív Peter Ščípa

Pomoc našli v Nemecku

Každý rodič sa snaží pre svoje dieťa spraviť to najlepšie, rovnako aj Ščípovci. Keďže lekári rodičom povedali, že keby ho operovali na Slovensku, bolo by veľmi vysoké percento neurologického poškodenia, rozhodli sa hľadať ďalšie možnosti. Našťastie, sa dostali do správnych rúk špičkového nemeckého neurológa. Ten chlapcovi vyoperoval nádor bez poškodenia. Rodičia však museli nemeckej nemocnici zložiť 70 000 tisíc eur ako zábezpeku. Minuli všetky svoje úspory, zháňali peniaze, kde sa len dalo, keďže sa od poisťovne nedočkali pomoci. Operácia dopadla dobre.

Neprešlo ani pol roka a rodičom sa opäť zrútil svet. Malému Nathanaelovi sa na mieche objavili tri nádory. Scenár sa opakoval. „Viete povedali nám, že je to prerastené nejakými nervami, a že je tam dosť vysoké percento neurologického poškodenia. Opäť si to pozrel nemecký profesor. Povedal nám, že sa nemáme báť, že chlapca dajú dokopy a bude žiť plnohodnotne a bez problémov," začal s rozprávaním Nathanaelov otec Peter Ščípa.

Nathanaela čaká druhá náročná operácia. Vďaka dobrým ľuďom ho budú môcť operovať v Nemecku Foto: Archív Nathanael Ščípa.

Aj keď slová nemeckého lekára zneli povzbudivo, rodičia však museli opäť zohnať 70 000 eur. Boli úplne zúfalí, nevedeli, kde majú hľadať pomoc. Navyše boli pod časovým tlakom, keďže chlapca je potrebné, čo najskôr operovať. Nemocnici museli poslať peniaze do 15. decembra.

Vyzbieralo sa viac peňazí

Obrátili sa aj na Dobré noviny, ktoré zverejnili výzvu na pomoc malému bojovníkovi. Zakrátko sa správa začala rýchlo šíriť. „Keď nám prišlo prvých 300 eur, skákali sme meter do výšky. Vôbec sme neverili, že vôbec sú na Slovensku ešte takí ľudia, ktorí sú takto ochotní pomôcť,“ povedal dojatý otecko. „Chceme sa vám veľmi pekne poďakovať, vy ste boli totálny spúšťač. Podarilo sa nám nazbierať vyššiu sumu, ako je tá na operáciu,“ povedal s tým, že dokopy majú vyzbieraných 89 000 eur a majú ešte nejaké prísľuby na ďalšiu pomoc. Ščípovci chcú, aby všetko prebehlo transparentne. „Sumu, ktorá sa nespotrebuje, by sme chceli dať obdobnému prípadu,“ vysvetľuje Peter Ščípa. Pripomenul, že po operácii rodinu čakajú ďalšie náklady spojené s chlapcovou liečbou a rehabilitáciou. Nemecký profesor, ktorý ich syna operoval, im odporučil, aby Nathanealovi našli špičkového fyzioterapeuta. „Jediné zariadenie, ktoré spĺňa také podmienky na Slovensku si pýta za dva týždne 3 500 eur, nemohli sme si to po Natyho prvej operácii dovoliť,“ povedal.

Chlapec trávil Mikuláša spolu s ostatnými deťmi

Nathanaelko spolu s profesorom Helmut Bertalanffym, ktorý mu už raz zachránil život. Podľa oteckových slov je veľmi ľudský a zaujíma sa o chlapcov stav. Dokonca mu poslal list, v ktorom ho nazval priateľom. Foto: Archív/ Peter Ščípa

Obrovskú radosť z vyzbieraných peniažkov mal aj Nathanael. Chlapec je ešte stále v rekonvalescencii po prvej operácii. „Je ešte nestabilný a očká mu odbiehajú od seba. No vďaka špecialistke robí pokroky. Nemôžeme to brať však ako problém, chodíme k špecialistke. Oči sa lepšia,“ opísal otecko a zároveň dodal, že Nathanael strávil Mikuláša spolu s ostatnými deťmi zo školy: „Predával muffiny, na vianočnom trhu. Napiekli ich spolu s babkou.“

Veria, že všetko dobre dopadne

Dnes rodina cestuje do nemeckého Hannoveru. Cestu si rozdelia na dve časti, aby to Nathanael zvládol. „Jednu zástavku budeme mať v Čechách. V Nemecku nás čaká konzultácia s profesorom. On nám všetko vysvetlí, akým spôsobom sa to bude robiť,“ ozrejmil otecko. Následne rodina pôjde naspäť na Slovensko a budú čakať na mail, v ktorom by sa mali dozvedieť termín operácie. „Profesor tvrdí, že by ho mali operovať čo najrýchlejšie, jeden z troch nádorov má už dosť veľký a nevie ovládať močový mechúr,“ hovorí otecko. Podľa jeho slov by mal mať Nathanael termín niekedy v druhej polovici januára. „70 - tisíc je zábezpeka do 15. decembra a dúfajme, že to nebude viacej. Samozrejme, že by sme chceli dať následne prehlásenie, koľko sme minuli," dodal.

Rodičia spolu s malým Natym veria, že všetko dopadne dobre. Všetkým ľudom, ktorí podporili ich syna sú nesmierne vďační.

Zbierka pre Natyho bola uverejnená aj na portáli Ľudia ľuďom.