Študenti v Piešťanoch prezentujú svoje schopnosti, ponúkajú aj vlastný med

Vlastný med či knihu o hotelierstve od študenta školy predstavuje Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera na tradičnom podujatí s názvom Gastro Vianoce.

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com/stevepb

Piešťany 10. decembra (TASR) – Vlastný med či knihu o hotelierstve od študenta školy predstavuje Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera na tradičnom podujatí s názvom Gastro Vianoce. Uskutočňuje sa 10. a 11. decembra a je otvorené pre všetkých. TASR informoval riaditeľ akadémie Ladislav Blaškovič.

Škola je aj tento rok plná odbytových stredísk a vianočných prekvapení. Hostia nájdu cukrárne, kaviarne, čokoládovňu či vináreň. Žiaci im ponúkajú špeciality v reštauráciách zameraných na slovenskú, taliansku, anglickú, francúzsku, ale aj československú kuchyňu. „Návštevníci sa môžu inšpirovať vianočnými tabuľami, ukážkami gastronomickej teplej a studenej kuchyne, dezertmi a podobne," uviedol riaditeľ akadémie.

Barmani pripravujú miešané nápoje, otvorená bude aj čajovňa a francúzska ulička s palacinkami. „Ak si budete priať "selfieccino" s vlastným portrétom či iné kávové špeciality, môžete požiadať našich baristov. Súčasťou výzdoby sú aj čokoládové obrazy. Zaujímavosťou bude aj medovníková krajinka a inšpiráciu si môžete vziať z rôznych vianočných tabúľ," informoval Blaškovič. Ako ďalej doplnil, študenti sa na toto podujatie pripravovali už od septembra a na podujatie napiekli tisíce medovníkov a ďalších koláčov a dezertov.

Súčasťou podujatia je krst knihy At The Beginning. „Ide o sprievodcu gastronómiou. Sám som ešte študentom akadémie a mohla by byť dobrou pomôckou pre tých, ktorí chcú študovať na škole. Kniha sa skladá zo štyroch kapitol - kuchyňa, víno, bar a baristika, z ktorých sa čitatelia dozvedia základy," uviedol pre TASR autor knihy Andrej Šulka.

Podujatie je prístupné verejnosti 10. decembra do 19.00 h a 11. decembra od 9.00 do 18.00 h.