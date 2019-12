Maličká Georgina z Veľkej Británie mala odmalička veľmi problémy so sluchom. Keď sa po štyroch mesiacoch dočkala svojho prvého načúvacieho prístroja, ktorý jej mal umožniť konečne počuť hlasy jej milovaných rodičov, mamička to všetko zaznamelana na video. To sa, samozrejme, stalo veľmi rýchlo virálnym. Keď dievčatko začuje mamu, zrazu máte pocit, akoby v nej niekto rozsvietil svetlo. A je jasné, že jej reakcia rozsvieti nejaké to svetielko aj vo vašom srdci.