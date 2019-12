Fínsky parlament vyslovil dôveru Sanne Marinovej. Stala sa najmladšou premiérkou na svete

TASR, Dobré noviny

Sanna Marinová — Foto: Facebook/Sanna Marin

Helsinki 10. decembra (TASR) - Fínsky parlament vyslovil v utorok dôveru novej fínskej premiérke, 34-ročnej Sanne Marinovej, ktorá sa tak stala najmladšou šéfkou vlády na svete. Informovala o tom agentúra AP.

Fínsky parlament, skladajúci sa z 200 poslancov, vyslovil Marinovej dôveru pomerom hlasov 99 ku 70. Marinovú, ktorá doteraz pôsobila ako poslankyňa a ministerka dopravy a komunikácií, navrhla na premiérsky post ako svoju podpredsedníčku ešte v nedeľu vládna sociálnodemokratická strana. Do fínskeho parlamentu sa dostala ešte v roku 2015. „Nikdy som nepremýšľala nad svojím vekom a pohlavím. Rozmýšľam nad dôvodmi, prečo som vstúpila do politiky a nad vecami, pre ktoré som získala dôveru voličov," uviedla v nedeľu Sanna Marinová podľa agentúry AFP. Marinová do politiky vstúpila ako 27-ročná, v súčasnosti je okrem iného aj mamou ročného dieťaťa.

Vládna koalícia hľadala kandidáta na nového premiéra po tom, ako 3. decembra odstúpil dovtedajší šéf kabinetu Antti Rinne, ktorý túto funkciu zastával len od júna 2019. Demisiu podal po tom, ako stratil podporu kľúčového koaličného partnera v súvislosti s krízou okolo štrajku zamestnancov fínskej pošty.

Súčasná fínska vládna koalícia sa okrem sociálnodemokratickej strany skladá z ďalších štyroch politických subjektov, na čele ktorých stoja taktiež ženy, pričom až tri z nich majú len tesne nad 30 rokov. Katri Kulmuniová, Maria Ohisalová, Li Anderssonová a Anna-Maja Henrikssonová sú líderkami ďalších štyroch vládnych strán. Koalícia má v parlamente pohodlnú väčšinu 117 hlasov.

Fínsky prezident Sauli Niinistö odovzdá Marinovej jej mandát ešte v utorok. Fínsko je do konca tohto roka predsedníckou krajinou Európskej únie.