Po dlhej chorobe dnes svet opustila speváčka Roxette. Pripomeňte si jej najväčšie hity

Hudobný svet sa lúči s ďalšou legendou.

Na archívnej snímke z 18. júla 2015 Marie Fredrikssonová, speváčka švédskeho dua Roxette. — Foto: TASR/AP

STOCKHOLM 10. decembra - Hudobný svet sa lúči s ďalšou legendou. Legendárna švédska popová kapela Roxette, ktorá časy najväčšej slávy zažila v 80. a 90. rokoch, prišla o charizmatickú speváčku Marie Fredrikssonová. Umelkyňa vo veku 61 rokov podľahla rakovine.

Marie Fredrikssonová (rodená Gun-Marie Frederikssonová) sa narodila 30. mája 1958 vo švédskom meste Össjö. Začínala v kapele Strul, ktorú viedol jej vtedajší priateľ. Jej ďalšia kapela sa volala Mamas Barn. S ňou hrala po baroch v meste Halmstad.

Úspešná už aj pred založením Roxette

Tu si jej talent všimli v polovici 80. rokov 20. storočia spoločne Per Gessle (v tej dobe spevák populárnej švédskej skupiny Gyllene Tider) a známy švédsky spevák Lasse Lindbom. Ten jej ponúkol, aby spolu naspievali duet (Sá nara nu ). Formáciu Roxette založil vo švédskom Halmstade gitarista Gessle v roku 1984.

Názov si zvolili podľa názvu jednej skladby od anglickej skupiny Dr. Feelgood. Gessle aj Fredriksonová už boli skúsenými hudobníkmi a patrili medzi úspešné postavy švédskej hudobnej scény. V októbri 1986 vydali debutový album Pearls Of Passion. Dva roky nato, v októbri 1988, vydali druhý album Look Sharp! V priebehu ďalších rokov sa presadili aj mimo hraníc Švédska.

Množstvo hitov

V apríli 1989 sa za noc stali senzáciou hudobného priemyslu so skladbou The Look. Vydali 33 singlov, ktoré trónili na prvých miestach svetových hitparád, predali 75 miliónov albumov a koncertovali po celom svete. Roxette odohrali 557 šou pred zástupmi miliónov a miliónov nadšených fanúšikov.

V anglickej TOP 30 mali dvadsať piesní, v americkej TOP 40 deväť skladieb, štyri z nich na prvom mieste. Hitmi boli Listen To Your Heart, The Look, Dangerous, It Must Have Been Love, Joyride, The Big L či Spending My Time a How Do You Do.

Marie má na svojom konte aj osem sólových albumov, ôsmy s názvom Nu! je z roku 2013.

Dojímavé slová Gessleho na rozlúčku

Fanúšikov zlomila v roku 2002 správa o zlom zdravotnom stave speváčky Marie v dôsledku nádoru na mozgu. Podstúpila operáciu a náročnú liečbu, hudobné aktivity obmedzila na minimum a venovala sa výtvarnému umeniu.

V roku 2011 zaznamenali Roxette veľký návrat na svetové pódiá a vystúpili napríklad aj v Košiciach. Pre zhoršenie zdravotného stavu Fredrikssonovej nakoniec kapela v roku 2016 nadobro ukončila činnosť a zrušila aj plánované veľké turné k 30. výročiu založenia. Skupina ešte 3. júna 2016 vydala album Good Karma, ktorý je jej posledným.

Odkaz Pera Gessleho Foto: Facebook/Per Gessle

Dojímavý posledný odkaz venoval na sociálnej sieti aj samotný Gessle. „Čas beží tak rýchlo. Nie je to tak dávno, čo sme strávili dni a noci v mojom maličkom byte v Halmstade a počúvali hudbu, ktorú sme milovali, ale zdieľali nemožné sny," napísal. Marii sa poďakoval za všetko.

„Bola si úžasnou hudobníčkou, majsterkou hlasu, skvelou umelkyňou. Vďaka ti za to, že si moje čierne a biele pesničky vymaľovala tými najkrajšími farbami. Viac ako 40 rokov si bola najlepšou priateľkou. Som hrdý, poctený a šťastný, že som s tebou mohol zdieľať také veľké množstvo tvojho času, talentu, tepla, štedrosti a zmyslu pre humor. Všetka moja láska ide k tebe a tvojej rodine. Veci už nikdy nebudú rovnaké," dodal Gessle.