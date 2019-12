Viktor Vincze poslal svojej Adele nádherné vyznanie. Takéto slová by chcela počúvať snáď každá žena

Toto je reštaurák v ICčku, ktorý je vlakom najvyššej kategórie a podobné úsmevy v ňom nie je ťažké mať. Je ale absolútnou hanbou, že tu jazdia súpravy, ktoré majú aj 50 rokov, koľajnice sú v stave, že vlaky na nich musia spomaliť takmer na rýchlosť ľudskej chôdze a svet jazdí 400 km/h, kým my trate „modernizujeme“ na 160ku. . Kým my sme si dychtivo pýtali mnohokrát aj nepotrebné diaľnice, na koľaje, ktoré ročne prepravia 75 miliónov ľudí nezostalo. Ani pozornosti, ani peňazí. Železničná spoločnosť Slovensko odhaduje, že na to, aby všetky vlaky spĺňali parametre tohto storočia, by na investície potrebovali 1,4 miliardy Eur. To je viac, ako rozpočet celého ministerstva dopravy. Železnice SR by len na zrýchlenie koridoru od Česka po Maďarsko potrebovali takmer 3 miliardy – to je skoro polovica starobných dôchodkov. . Plne akceptujem, že niekto si do vlaku nesadne, kým to všetko nebude hotové. Ale desaťtisíce cestujúcich potvrdia, že sa mnohé posunulo dopredu a my dvaja sa aj preto vozíme tým, čo príde. Aj vo vlakoch, aj v MHD. Áno, je to často nechutné, nedôstojné, smradľavé, tragikomické, meškajúce, opakujem - hanba. Ale zatiaľ z nás kvôli tomu neubudlo.A možno aj hej, len nám to z hláv vytesnilo reštaurákové pivo ? #publictransport

