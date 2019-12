Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vodič pražskej električky si na zastávke všimol strateného chlapca. Neváhal a malého cudzinca zachránil

Vodič električky mal úplne bežný pracovný deň. Všetko zmenil chlapec, ktorý sa ocitol v nepríjemnej situácii. Vodič neváhal, chlapcovi pomohol a obaja mali zrazu lepší deň.

"Treba si pomáhať," tvdrdí vodič záchranca. — Foto: Twitter/ Josef Chodounský

PRAHA 10. decembra - Pražský vodič električky Josef Chodounský má nielen dobré oči, ale aj srdce. V blízkosti zástavky si všimol vystrašeného chlapca. Keď zbadal jeho nešťastný výraz na tvári, zastavil električku. Chcel zistiť, čo sa mu stalo.

Chlapec doplatil na nepozornosť

„Celý uplakaný sa mi snažil po anglicky vysvetliť, čo sa udialo,“ začal vodič s opisovaním záchrannej akcie na sociálnej sieti Twitter. „Chlapec sa na chvíľu zapozeral na zástavke a rodičia mu odišli preč. Električku skúsil sledovať, ale, samozrejme, zmizla v diaľke,“ dodal.

Chlapec sa tak ocitol sám na neznámom mieste v cudzej krajine. Bol to pre neho šok.

Našťastie, vodič s dobrým srdcom chlapca naložil do vozidla a rýchlo mieril k ďalšej zástavke. Predpokladal, že na stratené dieťa tam budú čakať netrpezliví rodičia.

Bolo to presne tak, ako sa domnieval. Rodičia postávali na ďalšej zastávke. Chlapec ich okamžite spoznal a zamával im. Chodounský mu na rozlúčku povedal, že nabudúce by mal byť opatrnejší. Rodičia vodičovi niekoľkokrát poďakovali.



Chodounský, ktorý brázdi električkou Prahu už od roku 2009 uvažoval, či video zverejniť. „Zlí ľudia by mohli nájsť nejaké porušenia predpisov, ale viete čo? Sú Vianoce a každá pomoc blížnemu o to viac poteší a náladu mi nemôže skaziť ani prípadná sankcia,“ povedal.