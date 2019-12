MS vo florbale: Slovenky si pripísal prvú výhru, debakel od Švédska schytali aj Češky

Neuchatel 9. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky zvíťazili vo svojom druhom vystúpení na MS v Neuchateli. V pondelkovom zápase B-skupiny zdolali Lotyšky 7:5. Zverenky Michala Jedličku si napravili chuť po úvodnej prehre so Švédkami 1:23 a udržali si nádej na priamy postup do štvrťfinále. Najbližšie sa v utorok o 16.30 h stretnú vo federálnom derby s Češkami, ktoré podľahli Švédkam 2:10.

Do vyraďovacej fázy postúpia z výkonnostne silnejšej B-skupiny všetky štyri družstvá, prvé dva sa však prebojujú priamo do štvrťfinále, kým tímy na tretej a štvrtej priečke budú bojovať v predkole play off proti najlepším dvom tímom z výkonnostne slabšej C-skupiny.

Slovenky otvorili skóre už po dvoch minútach, keď sa loptička odrazila k Šponiarovej a tá nikým netiesnená trafila presne. Lotyšky síce vzápätí vyrovnali, ale v závere prvej tretiny uplatnila dôraz pred bránkou Kristína Hudáková a z dorážky vrátila Slovenkám vedenie. Sekundu pred koncom úvodného dejstva prekvapila Višnevskú v lotyšskej bránke Paulína Hudáková - 3:1.

Do druhého dejstva vstúpili lepšie Lotyšky a v 5. minúte skorigovali. Opäť však nezvládli záver tretiny. V 38. minúte Ferenčíková po prihrávke P. Hudákovej zužitkovala presilovku, o 33 sekúnd neskôr Belicová zvýšila na 5:2.

V záverečnej časti hry obrana Sloveniek nepúšťala súperky do väčších príležitostí. Naopak, v 46. minúte bola na konci kombinácie Šponiarová a pridala svoj druhý zásah v zápase.

Lotyšky však využili krátku nekoncentrovanosť Sloveniek a dvoma gólmi Gaugerovej v rozmedzí necelej minúty skorigovali na 5:6. Napokon sa dráma nekonala, keď v 55. minúte skórovala K. Hudáková a videorozhodca ukázal, že Grapenovej pokus sa odrazil od žrde von z bránky.

Hlasy po zápase (zdroj: szfb.sk):

Michal Jedlička, tréner SR: "Samozrejme sme spokojní, že sme to zvládli. Dievčatá ukázali, že sú dobré a schopné hrať s takýmto súperom. Myslím si, že Lotyšsko je s Poľskom šieste na svete a my sme boli trištvrte zápasu lepší. Na konci prvej tretiny nám to veľmi nešlo, potom sme samozrejme trochu znervóznili v tretej tretine po tých góloch, ale na druhú stranu, dievčatá ukázali, že vedia hrať pod tlakom. Dali siedmy gól a v pohode sme si to postrážili. Bol by som spokojnejší, ak by sme premenili naše šance, mali sme ich veľa, ak chceme uspieť v ďalších zápasoch, musíme byť efektívnejší."

Karolína Krištofová, brankárka SR: "Zo začiatku to bola fajn, myslím si, že prvá tretina bola z našej strany najlepšia. Postupne to začalo opadať a v tretej tretine sme začali zmätkovať. To sa nám nesmie stávať."

Denisa Ferenčíková, útočníčka SR: "Chceli sme vstúpiť do zápasu gólmi, aby sme sa upokojili a aby sme mohli ovládať zápas. Myslím si, že sme to aj dodržiavali, škoda tých výpadkov. Tretiu tretinu sme začali dobre, ale potom sme poľavili a ešte sme sa báli o výsledok. Musím sa v ďalších zápasoch viac koncentrovať, pretože som nepremenila viacero príležitostí."