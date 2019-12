Tímea Gurová

Dnes o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nemajú len najmladšiu premiérku na svete. Každej strane vo fínskej vláde velí žena

Podpredsedníčka fínskej sociálno-demokratickej strany Sanna Marinová získala nomináciu na post predsedníčky vlády.

Na čele všetkých piatich vládnych strán stoja vo Fínsku ženy. — Foto: Instagram: Katri Kulmuni, Maria Ohisalo, Li Andersson a Anna-Maja Henriksson

HELSINKI 9. decembra – Na čele fínskej vlády bude už od zajtra stáť 34-ročná Sanna Marinová, ktorá bude podľa fínskych médií najmladšou premiérkou na svete. Do funkcie ju nominovala vládna sociálno-demokratická strana. Týmto však počet žien na vedúcich pozíciách vo fínskej vláde nekončí. Koalíciu tvorí päť strán, pričom na čele každej z nich stojí žena a v štyroch z nich mladšia ako 35 rokov, píše britský Independent.

„Ukazuje sa, že Fínsko je modernou a progresívnou krajinou,“ povedal bývalý predseda vlády Alexander Stubb na margo novej koalície, píše Idependent. „Teším sa, že lídrami piatich vládnych strán sú ženy,“ písal Stubb na Twitter.

Katri Kulmuniová, Maria Ohisalová, Li Anderssonová a Anna-Maja Henrikssonová sú líderkami ďalších štyroch vládnych strán.

Marinová na pozícii nahradí odchádzajúceho premiéra Antii Rinnea, ktorý bol vo funkcii len od júna. Do fínskeho parlamentu sa dostala v roku 2015, pričom pôsobila aj ako ministerka dopravy a komunikácií. „Nikdy som nepremýšľala nad svojím vekom a pohlavím. Rozmýšľam nad dôvodmi, prečo som vstúpila do politiky a nad vecami, pre ktoré som získala dôveru voličov," uviedla v nedeľu Sanna Marinová podľa agentúry AFP. Marinová do politiky vstúpila ako 27-ročná, v súčasnosti je mamou ročného dieťaťa a doteraz zastávala funkciu poslankyne a ministerky dopravy a komunikácií.

— Foto: Instagram/sannamarin