Malý Peyton sa mame ochotne ponúkol, že odhrnie sneh spred ich vchodu do domu. S vervou sa pustil do práce, no veľmi rýchlo si uvedomil, že odhŕňanie snehu nie je až tak zábavné, ako očakával. Jeho reakcia na neubúdajúcu kopu bieleho snehu je reakciou, ku ktorej sa prihlásil každý, kto video videl a kto sa aspoň raz pasoval s mokrým snehom, ktorý nie a nie zmiznúť. Spríjemnite si vtipnou reakciou chlapca deň aj vy.