Biatlonistka Fialková pokračuje v sezóne, pretekať bude cez bolesť

Vlaňajšia šiesta žena v celkovom poradí Svetového pohára musela zo Švédska odcestovať domov do Banskej Bystrice, kde absolvovala lekárske vyšetrenia, diagnostiku a rehabilitáciu.

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Fialková na trati pretekov Svetového pohára mix štafety vo švédskom Östersunde — Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 9. decembra (TASR) – Slovenská biatlonistka Paulína Fialková pokračuje v sezóne i napriek zraneniu kolena, ktoré si privodila minulý týždeň v Östersunde počas tréningu. Vlaňajšia šiesta žena v celkovom poradí Svetového pohára musela zo Švédska odcestovať domov do Banskej Bystrice, kde absolvovala lekárske vyšetrenia, diagnostiku a rehabilitáciu.

"Koleno je poškodené, konkrétne meniskus, ale nie je to natoľko vážne, že by som musela ukončiť sezónu. Lekári si myslia, že to môžem vyskúšať a pokračovať v sezóne, pokiaľ mi to bolesť dovolí. Poškodenie je na úrovni 1 až 2, nie je teda potrebná akútna operácia," prezradila na pondelňajšom brífingu v Banskej Bystrici Paulína Fialková s tým, že aktuálne už odchádza do rakúskeho Hochfilzenu a postaví sa tam na štart piatkových rýchlostných pretekov.

Absolvovať plánuje celý program druhého kola SP. "Verím, že budem schopná pretekať v piatok. Na magnetickej rezonancii som bola dvakrát a traja zo štyroch lekárov sa zhodli, že ten meniskus je mierme poškodený, no nie je nutná operácia hneď. Ak by som išla na operáciu, tak mám po sezóne. Takto to môžem risknúť, hoc nikto mi nedá záruku, že to koleno nerupne, ale za pokus to stojí," dodala 27-ročná členka armádnej Dukly.

P. Fialková počas krátkeho pobytu v Banskej Bystrici absolvovala aj pár tréningov v posilňovni, avšak na lyže sa postaví až v utorok v Hochfilzene. Bolesť v kolene sa citeľne môže prejaviť hlavne v streleckej položke ležmo.

„Bolelo ma to pri streľbe, lebo na "ležke" sa musia nohy poukladať tak, že koleno je v určitej rotácii. Práve pritom to bolí. Preto sme sa s celým tímom vo Švédsku rozhodli, že pôjdem domom, aby sa čo najskôr mohlo koleno zdiagnostikovať a čo najskôr nastaviť liečba. To sa podarilo, takže verím, že už v utorok sa postavím na lyže a verím, že to nebude bolieť. Teraz ma to už len sem – tam zabolí. Dúfam, že sa to zahojí. Ani na sekundu mi nenapadlo, že vzdám sezónu. Snažila som sa počas tých troch dní doma urobiť všetko pre to, aby koleno vydržalo," vysvetlila P. Fialková.

K zdravotnému stavu slovenskej biatlonovej reprezentantky sa vyjadril aj lekár banskobystrickej Dukly Vladimír Vachalík: „Čo sa týka kolena Paulíny, konzultovali sme to s traumatológom, urobila sa magnetická rezonancia a zistili sme, že na zadnom rohu menisku je drobné poškodenie, zrejme už staršieho dáta, teda že to ani nebude čerstvé. Do kolena sme dali upokojujúcu injekciu s tým, že meniskus nie je v takom stave, že by bola nutná operácia. Teraz vyčkáme a uvidíme, ako bude Paulína zvládať záťaž. Môže to napríklad vydržať aj roky bez nejakých ťažkostí a nebude treba vykonať žiadny operačný zákrok v budúcnosti. Samozrejme ten lyžiarsky beh je rizikový, pri odraze totiž dochádza k rotácii nohy, je tam zaťaženie, takže až tam sa ukáže do akej miery to môže limitovať pretekárku. Nateraz sa zdá, že by to mohlo byť v poriadku."