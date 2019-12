TASR

Joaquín Sánchez prekonal rekord di Stefana, je najstarší autor hetriku v La Lige

Joaquín Sánchez — Foto: Facebook/Joaquín Sánchez

Sevilla 8. decembra (TASR) - Bývalý španielsky futbalový reprezentant Joaquin Sanchez sa stal vo veku 38 rokov najstarším hráčom, ktorý strelil hetrik v La Lige. Krídelníkovi Betisu Sevilla sa husársky kúsok podaril v nedeľňajšom dueli 16. kola proti Atleticu Bilbao (3:2).

Joaquin skóroval v prvom polčase trikrát v priebehu 18 minút a prekonal zápis Alfreda di Stefana z roku 1964. Legendárny kanonier zaznamenal svoj posledný ligový hetrik v drese Realu Madrid ako 37-ročný.

„Nikdy som nebol vychýrený strelec. O to viac si cením, že som zaznamenal hetrik proti takému silnému tímu, akým je Athletic Bilbao. Som na seba hrdý. Nie som už najmladší, mám 38 a je to stále ťažšie a ťažie. V prvom polčase sme hrali s veľkou chuťou, bol to naozaj výnimočný výkon. V druhom dejstve sa hosťom podarilo znížiť na rozdiel jediného gólu a až do konca sme sa museli strachovať o výsledok. Vyhrali sme však tretí zápas za sebou, čo nám ešte viac zvýši sebavedomie," pochvaľoval si Joaquín, ktorý odohral v najvyššej španielskej súťaži za Betis, Malagu a Valenciu 556 zápasov. Strelil v nich 73 gólov. Na konte má 18 reprezentačných štartov.