Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na Islande chodníky nikdy nezamŕzajú a sneh sa na nich nedrží. Prišli s fantastickým riešením

Vyhrievaná podlaha v dome už dnes nikoho neprekvapí. No čo tak vyhrievané chodníky, ktoré ušetria robotu s odhŕňaním snehu?

V zime majú Islanďania uľahčenú prácu. — Foto: Wikimedia

REKYJAVÍK 9. decembra - Predstavte si zasneženú krajinu, v ktorej na chodníkoch nie je ani gram snehu. Nemusíte soliť ani z nich odhŕňať sneh. Jednoducho to ide všetko samo. Dokonca ani nikdy nezľadovatejú a nehrozí, že sa pošmyknete a spadnete na nos.

Ilustračné foto: Prvý sneh v Košiciach. 2. december 2019. Foto: TASR/ František Iván

Islanďanom chodníky nikdy nezamrznú

Nie, nie je to žiadna zázračná krajina. Islanďania sa vynašli a už niekoľko rokov u nich funguje systém vyhrievania chodníkov. Ostrovný štát je známy svojou geotermálnou energiou. Vďaka nej je vykurovanie chodníkov lacnejšie. Podzemná voda má na Islande od 70 do 300 stupňov Celzia. Prúd vody, ktorý tečie trubicami rozmiestnenými v chodníkoch, dosahuje teplotu približne 30 stupňov. „Na mnohých miestach na svete sa snažia prekopať čo najhlbšie do zeme, aby našli zdroj tepla. Na Islande stačí vyvŕtať kilometer hlbokú dieru a dosiahneme teplotu od 70 do 300 stupňov.“ povedal pre portál CBC NEWS Eirikur Hjalmarsson, vedúci oddelenia komunikácie Reykjavik Energy. Podľa neho sa v hlavnom meste znížil počet nehôd spôsobených pádom a znížili sa tiež náklady na snežné pluhy.

Hrejú len, keď je to potrebné

Moderné vyhrievače disponujú snímačom, ktorý reaguje na teploty a zrážky. To znamená, že systém je aktívny len počas obdobia, kedy je to nevyhnutné. Tým sa eliminujú náklady. Systém navyše predlžuje životnosť chodníka, keďže sa nesolí a nepoužívajú sa na jeho rozmrazenie žiadne iné chemikálie.

Systém vyhrievania chodníkov už niekoľko rokov okrem hlavného mesta Reykjavíku používajú aj v Akrureyri, meste situovanom na severe ostrova