Klaudia Fiolová

Andrea prišla na to, ako naučiť deti jesť zeleninu. Dnes sa to podľa nej učia v škôlkach po celom Slovensku

Andrea s kamarátkou Dianou prišli na spôsob, ako si detičky budú pýtať zdravé jedlo. Ich metódu používajú aj v niektorých škôlkach.

— Foto: Archív Andrea Kováčová

BRATISLAVA 12. decembra - Andrea Kováčová spolu so svojou kamarátkou Dianou Lokšovou vyriešili obrovský problém mnohých rodičov. Určite sa aj vám už niekedy (a nie iba raz) stalo, že vaše dieťa odmietalo zjesť akýkoľvek kúsok zeleniny. Prečo? Lebo, jednoducho, nie! Deti sa zelenine často vyhýbajú, čo im však z dlhodobého hľadiska môže aj uškodiť. Keď aj Andrea chcela, aby si jej deti vytvorili k zelenine pozitívny vzťah, premýšľalala nad tým, ako ich názor na všetko zelené, či inak farebné a zdravé zmeniť. A prišla na hravú formu, vďaka ktorej si jej deti zeleninu obľúbili. Zeleninu im predstavila prostredníctvom hravých básničiek ako milé postavičky – hrdinov, ktorí by mohli byť ich kamarátmi. To všetko spísala spolu s Dianou do knižky Moji zeleninoví kamaráti, ktorú dnes môžu používať aj iní rodičia, ktorí majú problém naučiť ich ratolesti láske k zelenine.

Práve táto metóda zaujala aj materské škôlky po celom Slovensku, kde si ju adaptovali ako súčasť vyučovania. Vďaka Andrey a Diane sa tak dnes už deti zelenine nevyhýbajú. O tom, ako to celé funguje, porozprávala v rozhovore pre Dobré noviny.

Andrea, naučili ste vaše deti, aby začali jesť zeleninu veľmi kreatívnym spôsobom. Ako dlho vám trvalo vymýšľať básničky a zeleninových hrdinov?

Keďže sme mamky na materskej, k našej kreatívnej práci sa dostaneme zväčša, keď deti spia, alebo po nociach. Naše knihy vznikali viac menej v noci a trvalo nám 3 mesiace vymyslieť básničky a nakresliť ilustrácie do knihy.

Myslíte si, že je to len o prevedení, teda ako naservírujeme deťom jedlo a ako ho deťom predáme?

Myslím, že je to o tom, ako dieťa zeleninu vníma a dokáže sa zapojiť do prípravy zeleninových jedál v kuchyni. Náš postup pri ochutnávaní nových druhov zeleniny bol takýto.

Foto: Archív: Andrea Kováčová

Takže je dôležité, aby sa dieťa zapájalo do nákupov, varenia, škrabania a čistenia a takisto servírovania zeleniny. Pričom mama stále vysvetľuje, ktorá zelenina nám na čo slúži. Mrkva na zdravé očká, špenát na silné svaly...

Kedy ste sa rozhodli, že chcete napísať aj knižku, kde budete radiť ďalším mamičkám, ako naučiť deti jesť zdravé potraviny?

Rozhodnutie prišlo, keď moja malá Peťka (vtedy 2 a pol roka) odmietala takmer všetky druhy zeleniny. Chcela som vymyslieť niečo, čo jej pohľad na zeleninu zmení. A tak sme sa s kamarátkou rozhodli, že v našej knihe zelenina ožije a stane sa detským hrdinom. Moja dcéra začala vďaka knihe postupne jesť takmer všetky druhy zeleniny a preto sa rozhodli ponúknuť knižku aj ostatným mamičkám. Ako super pomocníka nepapkáčom.

Táto knižka sa dostala aj do niektorých materských škôl. Prečo si ju vybrali?

Kniha sa stala základným vzdelávacím prvkom v projekte Zeleninkové šialenstvo na prevenciu detskej obezity a bola implementovaná do vzdelávacieho procesu na 80 škôlkach po celej SR. Knižka je úžasným nástrojom pre pani učiteľky. S deťmi sa spoločne učia básničky, vymaľovávajú a učia sa hravou a interaktívnou formou. Niektoré škôlky si začali už pestovať vlastnú zeleninu.

Foto: Archív Andrea Kováčová

Aké máte ohlasy od rodičov, naozaj funguje váš spôsob?

Ohlasy od rodičov sú úžasné. Dostávame krásnu spätnú väzbu. Vďaka množstvu predaných kníh nás práve rodičia posunuli do finále prestížnej knižnej súťaže Panta Rhei Awards, kde sme získali krásne ocenenie.

Prečo si myslíte, že je táto kniha taká obľúbená, keďže na trhu sú rôzne podobné publikácie?

Je mnoho detských kníh, kde sú spomenuté nejaké zeleninky. Neexistuje však na Slovensku iná detská publikácia, ktorá by takto komplexne spracovávala všetky známe druhy zeleniny. Pre veľký úspech a dopyt od rodičov zo zahraničia, sme v novembri publikovali knihu v angličtine pod názvom My Veggie Friends.