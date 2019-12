TASR

Dnes o 09:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Viac ako 5500 vedcov zo sveta, vrátane Slovákov, podporuje lepšiu ochranu riek

Bratislava 8. decembra (TASR) - Viac ako 5500 vedcov zo sveta podporilo záchranu európskych vôd a zachovanie smernice o vodách. Tá žiada krajiny, aby riekam, jazerám či mokradiam vrátili dobrý stav. Stanovisko podpísali aj 23 slovenskí odborníci v tejto oblasti. TASR o tom informovala Andrea Settey Hajdúchová z WWF Slovensko.

„Európska biodiverzita je závislá od zdravých sladkovodných ekosystémov, ktoré predstavujú srdce našej prírody," tvrdia vedci. Upozorňujú, že sladkovodné ekosystémy patria medzi najohrozenejšie na planéte, pričom ich ochrana sa stáva dôležitejšou ako kedykoľvek predtým v súvislosti s rastúcim rizikom sucha, záplav a požiarov.

Stanovisko podpísali vedci z celej Európy vrátane 23 slovenských odborníkov v tejto oblasti. Medzi nimi i docent Tomáš Derka z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Stav povrchových vôd záleží od chemického a ekologického stavu. Na Slovensku sa podarilo, že máme väčšinu tokov v dobrom chemickom stave. Znečistenie sa dramaticky znížilo vďaka investíciám do čistiarní odpadových vôd a kanalizácií. Bohužiaľ, dnes narastá znečistenie z poľnohospodárstva," poznamenal Derka.

Vedci sa stanoviskom pridávajú k viac ako 130 mimovládnym organizáciám a k viac ako 375 000 Európanom, ktorí v kampani #ProtectWater žiadajú zachovať podobu smernice a nezľavovať z požiadaviek na členské štáty.

„Smernica hovorí, že aktuálny stav vôd sa nemá zhoršovať, ale zlepšovať, no v praxi sme svedkom opačného trendu. Najväčší tlak na otvorenie smernice spôsobuje predovšetkým termín, dokedy majú krajiny dosiahnuť dobrý stav vôd, a to je rok 2027. Ak sa to nepodarí, existujú totiž obavy zo žalôb zo strany Európskej komisie. Medzi ďalšími požiadavkami sa objavujú snahy znížiť kritériá pre hodnotenie dobrého stavu vôd," poznamenala riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmanová.

Tlak na prehodnotenie smernice súvisí s tým, že sa vo väčšine krajín stav vôd skôr zhoršuje. Slovensko nie je výnimkou. Kým v roku 2007 nebolo u nás v dobrom stave 35 percent sledovaných vodných útvarov, v roku 2012 to už bolo 45 percent, vyplýva to z aktuálneho Vodného plánu Slovenska.