TASR

NHL: Rangers zvíťazili vo Vegas, Scheifele rozhodol o triumfe Jets

Mark Scheifele (55) sa raduje so spoluhráčmi z Winnipegu Jets — Foto: TASR/AP

New York 9. decembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na pondelok na ľade Vegas Golden Knights 5:0 aj vďaka ruskému brankárovi Alexandarovi Georgievovi, ktorý zlikvidoval všetkých 38 striel domácich. Dvadsaťtriročný brankár zaznamenal druhý shutout v sezóne a štvrtý v profiligovej kariére.

Georgiev potvrdil skvelú formu, v uplynulých štyroch štartoch vychytal tri víťazstvá a mal úspešnosť zásahov 97,4 percenta. „Domáci majú veľmi rýchly tím, dokážu si vytvoriť množstvo šancí z prečíslení. Na tomto štadióne je skutočne zábava hrať. Chceli sme napraviť dojem po piatkovej prehre (1:2 s Montrealom) a podať dobrý výkon, myslím si, že sa nám to podarilo," povedal pre zámorské médiá bulharský rodák s ruským pasom. Obranca Jacob Trouba a krídelník Artemij Panarin sa na triumfe "jazdcov" zhodne podieľali gólom a asistenciou. Golden Knights vyšli v zápase gólovo naprázdno prvýkrát od 18. februára.

Winnipeg doma zdolal Anaheim Ducks 3:2 vďaka dvom gólom Marka Scheifeleho, ktorý duel rozhodol víťazným zásahom v presilovke v závere tretej tretiny. Bol to pre neho zároveň jubilejný 400. bod v NHL. Kalifornský tím prehral štvrtý zápas z uplynulých piatich.

Florida si poradila so „žralokmi" zo San Jose 5:1. Veľkú zásluhu na víťazstve mal ruský brankár Sergej Bobrovskij, ktorý vykryl 30 striel hostí. „Chytal skutočne výborne, hlavne v úvode zápasu. Sharks nás najmä v druhej tretine zatlačili, no on mal všetko pod kontrolou. Bol to pre neho vydarený víkend," uviedol tréner Panthers Joel Quenneville na adresu Bobrovského, ktorý v priebehu dvoch dní vychytal "panterom" dve výhry.

Aleksander Barkov, Keith Yandle a Frank Vatrano zaznamenali po góle a asistencii, Jonathan Huberdeau si pripísal po dve asistencie a s 395 bodmi sa osamostatnil na druhom mieste historickej tabuľky klubovej produktivity pred Stephenom Weissom. Sharks prehrali štvrtý duel za sebou.

Chicago neudržalo náskok 3:1 z prvej tretiny a podľahlo Arizone 3:4 po samostatných nájazdoch. Domácim Blackhawks nepomohli ani gól a dve asistencie kapitána Jonathana Toewsa. O výhre Coyotes rozhodol v samostatných nájazdoch Connor Garland.

Edmonton prehral s Buffalom 2:3 po predĺžení, autorom víťazného zásahu bol v 79. sekunde predĺženia obranca Colin Miller. Asistenciu si pri góle pripísal kapitán Sabres Jack Eichel, ktorý si tak natiahol osobnú bodovú sériu už na 13 zápasov.