NBA: Miami po predĺžení zdolalo Chicago, pokračuje v spanilej domácej jazde

TASR

Bam Adebayo (vľavo) z Miami Heat a Wendell Carter Jr. z Chicaga Bulls — Foto: TASR/AP

New York 9. decembra (TASR) - Basketbalisti Miami zvíťazili v zápase zámorskej NBA na domácej palubovke nad Chicagom 110:105 po predĺžení. V drese domácich sa prezentoval 27 bodmi Tyler Herro a Heat vyhrali doma všetkých desať tohtosezónnych duelov.

Len 19-ročný Herro premenil tri trojky v predĺžení a jednu 7,1 sekundy pred koncom riadnej hracej doby, ktorou zápas poslal do predĺženia. „Nebojím sa skúšať strely z diaľky. Moji spoluhráči mi dôverujú a vždy, keď skúšam strieľať spoza oblúka, verím si," citovala agentúra AP Herra.

Los Angeles Lakers doma zdolali Minnesotu 142:125, keď si v ich drese sezónne maximum 50 bodov vytvoril Anthony Davis. Dosiahnuť túto hranicu sa mu podarilo už štvrtýkrát v kariére. Lakers natiahli víťaznú sériu na číslo štyri a potvrdili pozíciu lídra súťaže.

„Je vždy niečo špeciálne, keď sa takéto niečo podarí pred našimi skvelými fanúšikmi. Spolu s mojimi spoluhráčmi sme ale podali naozaj dobrý výkon. Je to úžasné. Mal som aj zápasy, v ktorých som začal výborne, mal som 30 bodov, ale v druhom polčase som už nedal ani bod. Teraz som to udržal až do konca," povedal Davis.