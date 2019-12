TASR

Sparta vyhrala nad Mladou Boleslavou a je už tretia, posúvajú sa aj České Budějovice

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Praha 8. decembra (TASR) - Futbalisti pražskej Sparty zvládli priamy súboj o tretie miesto v tabuľke českej najvyššej súťaže, na Letnej vyhrali v záverečnom stretnutí 19. kola Fortuna Ligy nad Mladou Boleslavou 5:2. Slovenský obranca Dávid Hancko nefiguroval na zápasovej súpiske „rudých".

Zaujímavosťou je, že podobne ako v prvom meraní síl v tejto sezóne (4:3 pre Mladú Boleslav) i tentoraz padlo v zápase sedem gólov Hostia dohrávali zápas bez vylúčeného kanoniera Komličenka, Rus bol vylúčený v 84. minúte pod druhej žltej za zbytočný faul v strede ihriska.

Futbalisti Dynama České Budějovice zvíťazili nad FK Příbram 2:0. Tím z juhočeskej metropoly pokračuje vo svojej spanilej jazde, v uplynulých ôsmich zápasoch sedemkrát vyhral a raz remizoval. Víťazstvom si Dynamo upevnilo pozíciu v hornej polovici tabuľky. Naopak, Příbram klesol na priebežné posledné miesto v tabuľke. Slovák Ivan Schranz odohral v drese domácich celé stretnutie.

V druhom popoludňajšom stretnutí nedeľňajšieho programu remizovali futbalisti MFK Karviná v moravskom derby so Sigmou Olomouc 1:1, zopakoval sa tak výsledok z prvého vzájomného stretnutia v tejto sezóne. Karviná už deviaty zápas nevyhrala, no bod jej stačil na to, aby sa odpútala z posledného miesta.