Dnes o 20:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fortuna liga: Žilinčania získali v Senici tri body, hrdinom Káčer

V nedeľnom zápase 18. kola Fortuna ligy Senica doma podľahla Žiline. O víťazstve „šošonov" rozhodol v závere Káčer.

Na snímke stredopoliar futbalového klubu MŠK Žilina Miroslav Káčer — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Senica 8. decembra (TASR) - Na posledné tohtoročné stretnutie nastúpili Seničania proti favorizovanej Žiline. V prvom polčase sa hral aktívny futbal s viacerými šancami, najmä Seničania boli aktívnejší. Už v 3. minúte Addo nastrelil bočnú sieť, na druhej strane strieľal spoza 16-ky Ďuriš vedľa. Otvoriť skóre mohol v 14. minúte senický kapitán Dias, keď hlavičkoval po priamom kope Baumgartnera, brankár Holec loptu vyrazil.

O malú chvíľu zahrali Seničania signál z rohového kopu a lopta po Baumgartnerovej strele letela tesne vedľa. V 24. minúte prišla ďalšia šanca Seničanov, opäť Baumgartner poslal výbornú prihrávku za obranu, kde bol Akinyoola, no jeho zakončenie bolo zbrklé. Senická aktivita bola odmenená gólom v 32. minúte, opäť Baumgartner prihral mladučkému Oseiovi a ten strelou z 20 metrov, aj za pomoci ľavej žrde, otvoril svoj strelecký účet v senickom drese.

O minútu pálil Akinyoola do rúk Holeca. Žilinčania potom pridali. Nepresnú strelu Kiwioru Vorel vyrazil, no v 38. minúte, po zbytočnom rohu zo strany Senice, sa dostal k lopte na 16-ke Ďuriš a tvrdou strelou prestrelil hráčov aj brankára. Tesne pred odchodom do kabín mohli streliť domáci ešte gól, keď sa Yenne uvoľnil v 16-ke, no slabo zakončil.

Aj v druhom polčase pokračoval zaujímavý zápas. V 57. minúte skúšal pozornosť hosťujúceho brankára Didiba. Na druhej strane sa ukázal najlepší domáci hráč Baumgartner, keď z 25 metrov nastrelil brvno. Obrovskú šancu na gól mali hostia v 69. minúte, kedy po rohovom kope zakončoval hlavou Králik a domáci obranca Addo loptu vykopol na bránkovej čiare.

Remízový zápas, v ktorom by sa zaslúžene body mali deliť, rozhodla 89. minúta. Po výbornom prieniku Valla, ktorý loptu doviedol až do 16-ky domácich, prihral voľnému Káčerovi, ktorý prestrelil prízemnou strelou brankára Vorela. Smola Záhorákov vyvrcholila v nadstavenom čase, keď po centri Ramireza bol v gólovke Didiba, ale z 5 m mieril vedľa pravej žrde.