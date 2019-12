TASR

Dnes o 14:16 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Na Perínskych rybníkoch začali s výlovom rýb na Vianoce

S výlovom rýb určeným na predvianočný predaj začalo v uplynulých dňoch Občianske združenie Veľká ryba na rybníkoch pri obci Perín–Chym v okrese Košice-okolie.

Občianske združenie Veľká ryba začala s dodávkou vianočných rýb zo sádok pri obci Perín - Chym v okrese Košice okolie. — Foto: TASR/František Iván

Perín-Chym 8. decembra (TASR) – S výlovom rýb určeným na predvianočný predaj začalo v uplynulých dňoch Občianske združenie Veľká ryba na rybníkoch pri obci Perín–Chym v okrese Košice-okolie.

„Tento rok by som hodnotil ako jeden z tých lepších. Splnilo sa to, čo sme očakávali. Výpadky neboli žiadne, prírastok bol veľmi dobrý. Ryby pekne vyrástli, sú krásne a zdravé. Aj laik zistí na prvý pohľad, že ryba je úplne v poriadku," uviedol pre TASR porybný Matej Grentzer.

Ryby sú na vianočný trh pripravené v nádobách. V jednej ich je aj 15 ton. „Takto počkajú až do Vianoc. Odberateľov už máme. Čo sme plánovali, to sme aj dosiahli. Nielen my zásobujeme trh na východnom Slovensku, ale dovážajú sa aj z Česka. Myslím si, že rýb bude tento rok dostatok," povedal Grentzer.

Ryby chovajú v rybníkoch s rozlohou približne 110 hektárov. „Máme tu veľmi dobré podmienky pre chov kapra a kaprovitých rýb, tých máme samozrejme najviac. Celkovo 90 percent tvorí kapor. Popritom mali sme aj amura, tolstolobika, z dravých rýb hlavne šťuku, ale v menšom aj sumca a iné ryby," dodal porybný.