Marián Balázs

Dnes o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Elitný vyšetrovateľ: Došlo k rozvratu štátu, mafia ovplyvňuje konanie na súdoch a v polícii

Niekoľko mesiacov pred voľbami sa na povrch opäť dostala kauza Gorila. Bude ju vôbec možné došetriť tak, aby sa nestávala predmetom politických hier?

BRATISLAVA 8. decembra - Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bol bývalý vyšetrovateľ Július Šáray. Ten sa podieľal napríklad na vyšetrovaní vraždy Róberta Remiáša. S Mariánom Balázsom diskutoval o kauze Gorila, o súčasnom stave polície a súdnictva, ale aj o vražde Róberta Remiáša.

Bude vôbec možné kauzu Gorila dovyšetrovať tak, aby sa nestávala predmetom politických hier? Šáray nie je veľkým optimistom. „Všeobecne vidím problém v tom, že za posledné obdobie došlo k rozvratu funkcií štátu,“ uviedol pre Dobré noviny. Ako tvrdí, keď sa ukazuje, že mafia dokáže ovplyvňovať konanie na súdoch a prokuratúre, na najvyšších miestach a v policajnom zbore, tak by bol veľký pesimista v tom, či sa niektorá kauza vie vyšetriť bez toho, aby do nej niekto zasahoval.

Beh na dlhé trate

Napriek tomu si myslí, že existuje riešenie. Spomína na odbor, v ktorom chvíľu pracoval, a vznikol v deväťdesiatych rokoch po zmene vlády na „holej lúke". Postavený bol na niekoľkých vyšetrovateľoch, ktorí dostali priestor, aby nezávisle vyšetrovali. „Polícia mala rozviazané ruky. Na dennej báze s nami fungoval krajský prokurátor Michal Serbin, dennodenne sme riešili veci, ktoré sme potrebovali riešiť," vysvetľuje.

„Vidíme, že je zásadný problém so štruktúrami policajného zboru a manažérmi. Je možné postaviť niečo takéto, aj sa nám dnes ukazuje, že sú prokurátori, ktorí sú schopní a majú chuť to riešiť,” povedal. Dodáva však, že je to beh na dlhé trate, hovorí, a výsledok sa vraj môže ukázať až o štyri až päť rokov.

Podľa Šáraya je podstatou vyšetrovaní delenie majetku štátu. „Vždy je tam za tým tá ekonomika, ten finančný prospech finančných skupín, ktoré tu fungujú v našom štáte, a vždy je to nadviazané na to, že ide o veľké objemy peňazí,” vysvetľuje a pripomína, že aj Ján Kuciak písal o ekonomických veciach, prepojeniach, ovplyvňovaní a súdnych rozhodnutiach.

Kauza Gorila

Gorila vznikla v období, keď tajnú službu riadil Ladislav Pittner. „Celé to vzniklo na základe toho, že to nebolo vyhodnotené trestnoprávne,” hovorí. Pittner vraj posunul spis orgánom činným v trestnom konaní. Policajný prezident podľa Šáraya protiprávne rozhodol o skartácii spisu, hoci on ten spis nevytvoril. Šáray hovorí, že sa to všetko odkrýva. „Prečo sa nevyšetrovalo v období, keď to bolo horúce? Keď tie informácie boli aktuálne?” pýta sa.

Tvrdí taktiež, že ministri nemajú čo riešiť kauzy, rôzne verzie a nemali by mať ani informácie, keďže nie sú orgány činné v trestnom konaní. „To, aby on mal informácie, aby teraz nastúpil predseda vlády, minister, s policajným prezidentom dali milión na dosku pred seba a pýtali sa "Koľko máme to vyšetrovacích verzií?" To neexistuje," hovorí Šáray.

„Ľudia by mali byť vychovávaní ku kritickému mysleniu, aby si vedeli pospájať dve a dve. Možno už na základných školách treba deti učiť, aby nebrali všetky informácie, aby ich vedeli selektovať,” povedal. Šáray taktiež nerozumie, ako je možné, že Peter Tóth, ktorý sledoval novinárov, je na slobode. „To keby som vedel, aký má ten človek status,” uviedol.

Viac si môžete pozrieť v priloženom videorozhovore.