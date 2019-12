TASR

Dnes o 07:25 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní MS vo florbale: Slovenky vstúpili do turnaja vysokou prehrou s obhajkyňami zo Švédska

Slovenské florbalistky vstúpili do majstrovstiev sveta v Neuchateli vysokou prehrou 1:23 s obhajkyňami titulu Švédkami.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Neuchatel 7. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky vstúpili do majstrovstiev sveta v Neuchateli vysokou prehrou 1:23 s obhajkyňami titulu Švédkami. V úvodnom zápase v základnej B-skupine sa v sobotu proti najväčším favoritkám na zlato strelecky presadila jedine Michaela Šponiarová v 10. minúte.

Pre zverenky Michala Jedličku budú dôležitejšie ďalšie dva skupinové súboje, v ktorých sa budú snažiť vybojovať priamy postup do štvrťfinále. Po dni voľna nastúpia v pondelok o 13.30 h proti Lotyškám a v utorok sa o 16.30 stretnú vo federálnom derby s Češkami.

Do vyraďovacej fázy postúpia z výkonnostne silnejšej B-skupiny všetky štyri družstvá, prvé dva sa však prebojujú priamo do štvrťfinále, kým tímy na 3. a 4. priečke budú oň bojovať v predkole play off proti najlepším dvom tímom z výkonnostne slabšej C-skupiny.

MS žien - B-skupina: SLOVENSKO - Švédsko 1:23 (1:8, 0:5, 0:10) Góly: 10. Šponiarová (P. Hudáková) – 4. Joelssonová (Delgadová Johanssonová), 8. Joelssonová (Rasmussenová), 9. Steenová (Molinová), 10. Tschöpová (Gustafssonová), 11. Bobergová (Steenová), 18. Wibronová, 19. Delgadová Johanssonová (Steenová), 20. Joelssonová, 21. Tschöpová (Wijková), 22. Wibronová, 25. Joelssonová (Rasmussenová), 28. Hultgrenová (Wijková), 39. Fjellstedtová (Delgadová Johanssonová), 44. Wibronová (Krantzová), 45. Tschöpová (Carlssonová), 46. Wibronová (Rydfjallová), 50. Wibronová, 54. Bobergová (Steenová), 54. Granstedtová, 55. Aggestalová (Joelssonová), 57. Granstedtová (Wijková), 59. Fjellstedtová (Steenová), 60. Hultgrenová. Rozhodovali: Kirves, Snellman (obaja Fín.), vylúčené: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia 0:0, 1234 divákov SR: Krištofová – Ďuríková, Klapitová, V. Grossová, Robová, Šidlová, Lenčéšová - P. Hudáková, Šponiarová, Ferenčíková - Papierniková, Belicová, K. Hudáková - Grossová, Trošková, Gáborová - Chúpeková, Pudišová, Adamcová Švédsko: Hillová - Tschöpová, Sundbergová, Krantzová, Rydfjallová, Bobergová, Molinová - Hultgrenová, Wijková, Gustafssonová - Joelssonová, Rasmussenová, Wibronová - Delgadová Johanssonová, Fjellstedtová, Steenová - Granstedtová, Aggestalová, Carlssonová

Veľké favoritky otvorili skóre vo 4. minúte v presilovej hre zásluhou Joelssonovej. Rýchlo pridali ďalšie tri góly, kým sa čestného úspechu dočkali Slovenky. V 10. minúte zužitkovala Šponiarová prihrávku P. Hudákovej z ľavej strany.

Bola to však posledná gólová radosť v podaní Sloveniek, ktoré v ďalšom priebehu už len inkasovali. Prvú tretinu prehrali 1:8, v druhej dostali ďalších päť a v záverečnom dejstve dokonca desať gólov. Najlepšou strelkyňou Švédska bola Wibronová s piatimi presnými zásahmi.

Hlasy po zápase (zdroj: szfb.sk):

Michal Jedlička, tréner SR: „Dostali sme výprask, čo sa trošku dalo čakať. Viaceré hráčky ešte proti takémuto súperovi nikdy nehrali a úroveň florbalu na najvyššej úrovni je oveľa ďalej ako toho slovenského. Zaostávali sme vo všetkých činnostiach a aj keby sme sa postavili na hlavu, nedokázali by sme to ubrániť. Už pred zápasom sme vedeli, že to nebude zábava, ako aj bolo avizované vo všetkych rozhovoroch."

Michaela Šponiarová, autorka jediného gólu SR: „Pravdupovediac, taký krutý výsledok sme nečakali a hodnotí sa to ťažko. V prvej tretine sme mali šance, ktoré sa dali využiť a to skóre by vyzeralo ináč. Veľmi sme otvárali stred, vytvárali sme im priestor, aby si to "vyťukali" a dávali z toho góly. Musíme tento zápas hodiť za hlavu a pripraviť sa na ďalšieho súpera."

Paulína Hudáková, hráčka SR: „Vedeli sme, že nás čaká najťažší zápas na šampionáte. Hrali sme proti osemnásobným majsterkám sveta, chceli sme ukázať, čo vieme, ale nevyšlo to. Z takýchto zápasov sa musíme poučiť a v ďalších sa vyvarovať chýb, ktorých sme sa dopustili."

Sofia Joelssonová, hráčka Švédska: „Bol to dobrý zápas, dostali sme sa rýchlo do tempa a skóre o tom jednoznačne vypovedá. Nečakali sme možno až taký vysoký rozdiel, ale podali sme veľmi dobrý výkon a padalo nám to aj napriek tomu, že Slovensko rozhodne nemá zlý tím. Držali sme sa nášho štýlu hry a fungoval perfektne."