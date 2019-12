TASR

Včera o 23:12 čítanie na minútu 0 zdieľaní Úvodné biatlonové mužské štafety korisťou Nórov, Slováci skončili 19.

Östersund 7. decembra (TASR) - Biatlonisti Nórska zvíťazili v prvých štafetových pretekoch novej sezóny Svetového pohára. Vo švédskom Östersunde v sobotu zdolali Francúzov o 32,3 s. Tretí dobehli Taliani s mankom 1:27,1 min. Víťazné kvarteto tvorili Johannes Dale, Erlend Bjöntegaard, Tarjei Bö a Johannes Thingnes Bö.

Francúzom sa podarilo dostať na pódium, hoci Quentin Fillot-Mailett musel ísť na druhom úseku na trestný okruh. Napriek tomu vyrazili na záverečný úsek bok po boku dve najväčšie hviezdy súčasného mužského biatlonu Francúz Martin Fourcade a Nór Johannes Thingnes Bö. Nór ukázal, že má lepšiu bežeckú formu, udržiaval si pred Francúzom mierny náskok a na poslednej streľbe ho k ceste za triumfom nezastavilo ani jedno dobíjanie.

Slovenská štvorica Michal Šima, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Martin Otčenáš obsadila 19. miesto so stratou 6:36,5 min. a streleckou bilanciou 4+15. Michal Šima na prvom úseku dobíjal iba dvakrát, no odovzdal štafetu až na 21. mieste so stratou 1:18,1 min.

Tomáš Hasilla zaznamenal prvý trestný okruh pre Slovákov, no chyby robili aj súperi a tak posunul štafetu na 17. miesto s mankom 2:22,5. Šimon Bartko podal solídny výkon, dobíjal iba štyrikrát a odovzdal na 16. mieste s odstupom 3:13,2. Na zvyšné tri trestné okruhy poslal Slovákov finišman Martin Otčenáš.