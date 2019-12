TASR

Včera o 23:12 čítanie na minútu 0 zdieľaní Feuz po roku opäť zvíťazil v zjazde v Beaver Creeku

Švajčiarsky lyžiar Beat Feuz zvíťazil v sobotnom zjazde Svetového pohára.

Švajčiarsky lyžiar Beat Feuz — Foto: TASR/AP

Beaver Creek 7. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Beat Feuz zvíťazil v sobotnom zjazde Svetového pohára. V americkom Beaver Creeku dosiahol čas 1:12,98 minúty, druhé miesto obsadili spoločne Francúz Johan Clarey a Rakúšan Vincent Kriechmayr, obaja zaostali o 41 stotín sekundy. Slovensko nemalo v tejto súťaži zastúpenie.

Tridsaťdvaročný Feuz sa vydal na trať s deviatkou a na zjazdovke Birds of Prey dokázal vygradovať svoju jazdu. Viedol od tretieho medzičasu a do záverečnej pasáže si priniesol aj vyššiu rýchlosť v porovnaní so súpermi na ďalších priečkach.

V zjazde v Beaver Creeku triumfoval druhýkrát za sebou, keď nadviazal na prvenstvo z 30. novembra 2018. Celkovo si pripísal dvanáste víťazstvo v pretekoch SP, z toho deviate v kráľovskej disciplíne. „Všetko v mojej jazde vyšlo úplne perfektne," citovala Švajčiara agentúra DPA.

V sobotu sa darilo aj lyžiarom s vyššími štartovými číslami. Do elitnej desiatky sa prebojovali Nór Adrian Smiseth Sejersted (č. 32) na piatej, Američan Ryan Cochran-Siegle (č. 28) na šiestej či Nemec Dominik Schwaiger (č. 41) na siedmej pozícii.