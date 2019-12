TASR

Dnes o 08:55 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní NHL: Tatar si pripísal asistenciu pri výhre Montrealu, Pánikov Washington zdolal Anaheim

Slovenský hokejista Tomáš Tatar si pripísal šestnástu asistenciu v tomto ročníku NHL.

Tomáš Tatar strieľa na bránu Alexandara Georgieva z New York Rangers — Foto: TASR/AP

New York 7. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si pripísal šestnástu asistenciu v tomto ročníku NHL. Podieľal sa ňou na víťazstve Montrealu na ľade New Yorku Rangers 2:1, keď v 11. minúte prihral na otvárací zásah Brendana Gallaghera. Víťazný gól strelil Nate Thompson 67 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času.

Center štvrtého útoku Canadiens sa presadil po prihrávke Nicka Cousinsa a ukončil 12-zápasové čakanie na gól. „Zápas sa hrá 60 minút a som rád, že sme dokázali nájsť cestu k víťazstvu ešte v riadnom hracom čase. Sú to veľmi príjemné pocity, obzvlášť po takomto výkone, keď sme sa celý zápas držali stanoveného plánu," povedal Thompson.

Montreal podržal Price

Montreal podržal aj brankár Carey Price, ktorý predviedol 29 úspešných zákrokov. Pripísal si 333. triumf v základnej časti, čím sa vyrovnal dvojici Nikolaj Chabibulin a Gump Worsley na 24. mieste historického poradia profiligy. „Habs" vyhrali druhý z uplynulých troch zápasov a veria, že mizernému obdobiu je koniec.

„Chalani urobili to, čo mali. Podali solídny výkon na súperovom ľade," spokojne konštatoval tréner hostí Claude Julien, ktorý slávil 174. víťazstvo na striedačke Canadiens. Vyrovnal sa Patovi Burnsovi na šiestom mieste v historickej klubovej tabuľke. Tatar počas 14:19 min na ľade vyslal na súperovu bránku jednu strelu a zapísal si plusový bod.

Washington v zostave s ďalším slovenským útočníkom Richardom Pánikom uspel na ľade Anaheimu 3:2 a natiahol sériu víťazstiev na šesť zápasov. Víťazný gól hostí strelil v 42. minúte český krídelník Jakub Vrána, ktorý v druhej tretine asistoval aj pri presnom zásahu Jevgenija Kuznecova. Domácim Ducks nepomohli ani dva body (1+1) kapitána Ryana Getzlafa. Pánik odohral 12 a pol minúty a pripísal si plusový bod.

Edmonton opäť na čele Pacifickej divízie

Edmonton si vďaka dvom presilovkovým gólom poradil doma s Los Angeles 2:1 a vrátil sa na čelo Pacifickej divízie. Zhodne gólom a asistenciou sa pod víťazstvo Oilers podpísali Leon Draisaitl a Alex Chiasson.

„Nebol to z našej strany pekný zápas. Nikto sa však nebude pýtať, či sme hrali pekný hokej, alebo nie. Dôležité je, že sme vydolovali dva body, to jediné nás zaujíma," vyslovil sa Draisaitl, ktorý s 53 bodmi vedie ligovú produktivitu (19+34) pred spoluhráčom Connorom McDavidom (52 b.). Fínsky brankár Mikko Koskinen pomohol k výhre 35 úspešnými zákrokmi, čisté konto mu pokazil až v 54. minúte Michael Amadio.

Pittsburgh utíšil „kojotov" z Arizony, ktorých zdolal 2:0. Fantastickú formu potvrdil brankár Penguins Tristan Jarry, ktorý zneškodnil všetkých 33 striel súpera a v druhom zápase za sebou si udržal čisté konto.

„V hlave som nastavený tak, že sa chcem každým dňom zlepšovať. Tak pristupujem ku každému tréningu a ku každému zápasu," povedal pre zámorské médiá hrdina Jarry, ktorý drží sériu 142 minút a 46 sekúnd bez inkasovaného gólu.

Návrat Kessela do Pittsburghu

„Tučniakom" sa v PPG Paints Arene darí, v uplynulých 10 domácich stretnutiach vyťažili 18 z 20 možných bodov (8-0-2). Fanúšikovia Penguins videli návrat hviezdneho Phila Kessela do Pittsburghu, za ktorý predtým odohral štyri sezóny a získal s ním dvakrát Stanleyho pohár. Do Arizony odišiel v júni výmenou za Alexa Galchenyuka. Skúsený americký útočník ohrozil Jarryho tromi strelami, no bodovo sa nepresadil.

„Dostal som sa do šancí, bolo ich dosť, no nepadlo mi to tam. Páčil sa mi však náš výkon, ak takto budeme hrať aj naďalej, vyhráme veľa zápasov," vyhlásil Kessel, ktorého privítali fanúšikovia v Pittsburghu ováciami postojačky: „Toto miesto je pre mňa veľmi špeciálne. S Penguins som zažil niekoľko nádherných rokov. Mám na toto mužstvo a toto mesto krásne spomienky, nemôžem naň povedať nič zlé."