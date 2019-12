TASR

Dnes o 08:56 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NBA: Bucks pokračujú vo víťaznom ťažení. Ľahko si poradili aj so silnými Clippers

V noci na sobotu zdolali doma Los Angeles Clippers 119:91 aj zásluhou Gréka Giannisa Antetokounmpa, ktorý oslávil 25. narodeniny ziskom 27 bodov a 11 doskokov.

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) a Wesley Matthews (Milwaukee Bucks)

New York 7. decembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks natiahli víťaznú šnúru v NBA na štrnásť stretnutí. V noci na sobotu zdolali doma Los Angeles Clippers 119:91 aj zásluhou Gréka Giannisa Antetokounmpa, ktorý oslávil 25. narodeniny ziskom 27 bodov a 11 doskokov.

Antetokunmpo si pripísal 21. double double v sezóne. Duel popredných tímov z rozdielnych konferencií mohol byť predzvesťou finále NBA, no Bucks od úvodu stretnutia dominovali. „Dnes má Giannis narodeniny. Hľadali sme v meste pre neho nejaký darček, no napokon sme žiaden nenašli a dali mu jeden na palubovke v podobe našeho zlého výkonu. Žiadne iné vysvetlenie pre toto nemám, hrali sme príšerne," povedal podľa ESPN tréner Clippers Doc Rivers.

Mimoriadne neštandardné rozuzlenie mal duel medzi Oklahomou City a Minnesotou. Timberwolves viedli 1,7 sekundy pred koncom o dva body a Karl-Anthony Towns mohol zo šestiek zaistiť rozdiel dvoch košov.

Tréner Minnesoty Ryan Saunders vtedy poslal na doskok Jordana Bella, no domáci veterán Chris Paul upozornil rozhodcov, že nemá zastrčený dres v trenírkach. Tí odpískali technickú chybu, keďže to bolo už druhé zdržovanie hry v zápase a Danilo Gallinari zo šestky znížil na rozdiel jediného bodu. „Často sa to stáva a rozhodcovia nad tým občas mávnu rukou, ale je to pravidlo. Ak hráč, ktorý príde na ihrisko nemá zastrčený dres, je to zdržovanie," povedal Paul.

Na čiaru trestného hodu sa vrátil Towns a snažil sa za stavu 121:120 pre Minnesotu netrafiť šestku, aby súper nemal možnosť pripraviť záverečnú akciu, lenže lopta v sieťke skončila. Steven Adams následne poslal presnú prihrávku Dennisovi Schröderovi a ten zaistil predĺženie.

V ňom Thunder už dominovali a vyhrali 139:127. „Už som odohral veľa zápasov, ale nikdy som nič podobné nevidel. Nehovorím iba o tom rozhodnutí odpískať zdržovanie, ale úplne o všetkom, čo sa tu udialo," vyhlásil sklamaný Towns.

Los Angeles Lakers vyhrali v Portlande jedenásty duel na palubovkách súperov v sérii a vedú Západnú konferenciu. Domácich neobchádza smola, keď si v zápase roztrhol achilovku krídelník Rodney Hood a pripojil sa k dlhodobo zraneným pivotom Jusufovi Nurkičovi a Zachovi Collinsovi.